Zona azul: vagas serão ampliadas e tarifas reajustadas em 2017

Número de vagas da zona azul será ampliado e as tarifas reajustadas, conforme consta no edital do processo de licitação para contratar nova empresa. O certame termina na próxima segunda-feira (21) às 15 horas. Atualmente, o estacionamento rotativo é de responsabilidade da Estapar Hora Park, mas o contrato termina em janeiro de 2017.

O edital pode ser consultado no site da Prefeitura (www.araras.sp.gov.br) e prevê aumento das vagas disponíveis das atuais 1.087 (inclui motocicletas, vagas rápidas, deficientes físicos e idosos) para 2.300. A ampliação das vagas acontecerá para atender a demanda, com aumento da frota de veículos, e incluirá ruas que ficam nos arredores do Hospital São Luiz.

A ampliação para 2.300 vagas inclui a criação da zona verde, que funcionará praticamente igual ao que corre na zona azul, mas terá ainda possibilidade de estacionamento por 4 horas ao custo de R$ 2,50 a tarifa. A futura empresa poderá criar a área em ruas como a Coronel Justiniano, Coronel André Ulson Junior, trecho da Washington Luiz defronte o Hospital e da rua Brasília, no quarteirão seguinte.

Outra mudança está no novo contrato que deverá ser assinado pela futura empresa. A Secretaria Municipal de Administração explica que a principal diferença está no valor que ela deverá repassar para a Prefeitura.

No contrato anterior (vigente atualmente) não havia valor cobrança pela concessão, somente a contrapartida de 10,01% sobre o faturamento total recolhido pela cobrança das tarifas da zona azul. O valor (10,01%) é repassado à Santa Casa, conforme determina lei aprovada pela Câmara Municipal em 2005.

Com o novo contrato, o percentual a ser recolhido sobre o faturamento será de 10% (fixos) e que serão repassados para entidades de saúde credenciadas no SUS (Sistema Único de Saúde) – conforme determina mesma lei de 2005. Porém, a diferença está no valor de concessão – não cobrado anteriormente – e vence a empresa que oferecer para Prefeitura valor mínimo de R$ 500 mil ou acima.

Consta no edital que a empresa vencedora do certame poderá explorar o estacionamento rotativo durante 10 anos, a contar a partir da assinatura do contrato.

Nova empresa deverá reajustar a tarifa

O edital determina que a empresa vencedora deverá manter as tarifas que são cobradas atualmente, mas poderá reajustar os valores posteriormente por decreto “a ser editado após a assinatura do contrato e antes do início da operação do sistema”.

A empresa vencedora também deverá adequar o sistema em até 90 dias a partir da assinatura do contrato e inclui a troca dos paquímetros e sinalização horizontal e vertical. Ainda de acordo com o edital, as tarifas serão reajustadas a cada dois anos e seis meses (30 meses) e o índice deve seguir o Inpc/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Mesmo edital determina que a cobrança deverá ser mantida no sistema de paquímetros e os atuais serão substituídos pela nova empresa, porém sem custos para a Prefeitura. Serão instalados 54 novos aparelhos no total.

A Prefeitura cogitou substituir o atual sistema por outro como a compra de créditos em estabelecimentos comerciais, por exemplo. Porém, será mantido para “permitir total integridade financeira da arrecadação”.