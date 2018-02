Zona azul só tem ‘tolerância’ com ‘parada gratuita’ a quem compra tíquete

Passados meses de implantação do sistema de estacionamento rotativo em Araras, a chamada zona azul, o ararense já se adaptou à compra em algumas...

Passados meses de implantação do sistema de estacionamento rotativo em Araras, a chamada zona azul, o ararense já se adaptou à compra em algumas lojas e as reclamações diminuíram significativamente. Mas parte da população ainda reclama da falta de um tempo de tolerância para parada gratuita. O questionamento é que quem precisa parar por apenas 5 ou 10 minutos para pegar algo em alguma loja ou comércio da região central precisa pagar a tarifa mínima ao menos.

Dentro da própria Secretaria de Segurança Pública de Araras a avaliação é de que seria inviável manter um sistema em que os 10 minutos iniciais não fossem contados. Isso porque os guardas municipais que trabalham no sistema de fiscalização teriam que realizar uma pré-notificação. Depois, passados 10 minutos, precisariam verificar se o veículo ainda permanece no local. Caso se verificasse então que o veículo ainda permanece, seria necessária então a emissão de um ACT (aviso de cobrança de tarifa), visando a regularização.

Hoje o sistema precisa de apenas uma verificação dos guardas municipais. Isso porque logo que o guarda verifica que um veículo está estacionado ou estacionando, ele lança a placa do veículo no sistema. A partir disso o sistema contabiliza 10 minutos. Caso o motorista faça a regularização do estacionamento nesse tempo, a “notificação” feita pelo guarda é automaticamente cancelada dentro do próprio sistema, mas se passados 10 minutos da notificação feita pelo fiscal não houver a compra de tíquete para a placa verificada, o próprio sistema emite o chamado ACT (aviso de cobrança de tarifa). Ou seja, na prática, hoje, o próprio sistema feito pela Digipare faz o cálculo desse período de tolerância.

Contudo há quem entenda que, independentemente do que é mais prático para a operação da zona azul, a lei permitira a todos que parassem em qualquer vaga que tivessem 10 minutos de tolerância sem pagamento de zona azul em qualquer ponto.

O artigo 8º da Lei 4988/2017, que regulamenta o funcionamento da zona azul na cidade, cita apenas que “será assegurado o prazo de tolerância inicial e final do estacionamento de 10 minutos, durante o qual não será cobrada tarifa do usuário”. Para o secretário de Segurança, isso não seria sinônimo de gratuidade, e a lei deixa claro que há uma extensão de 10 minutos a quem compra o tíquete.

“Tem bastante confusão ainda hoje. Ainda as pessoas confundem a questão de tolerância com gratuidade. A gratuidade, o tempo gratuito, é somente nessas vagas de zona branca, que é até 15 minutos de vaga gratuita. A tolerância de 10 minutos, nas vagas pagas, é para a pessoa adquirir o tíquete. Então, independentemente se a pessoa parou ali ou 2 minutos, 3 minutos ou 5 minutos, se o Guarda fez a notificação ela tem que comprar ( o tíquete) nem que for o mínimo de 50 centavos. Então para as vagas pagas não existe gratuidade, existe a tolerância inicial, de 10 minutos para adquirir o tíquete, e 10 minutos finais para sair com o veículo da vaga”, chegou a explicar Moisés Furlan à Tribuna ainda na função de Secretário de Segurança Pública de Araras – até o fechamento desta matéria o novo titular da pasta ainda não havia sido empossado.

Já o vereador Jackson de Jesus (Pros) entende que a mesma norma é clara ao permitir o estacionamento no período sem qualquer obrigação de compra de tíquete. “Nós vereadores aprovamos sim a lei que regulamenta o estacionamento rotativo. E é meu dever como legislador fiscalizar o cumprimento das leis, e há um equívoco imenso com o que está acontecendo. No artigo 8° da lei que nós vereadores aprovamos diz: ‘será assegurado o prazo de tolerância inicial e final do estacionamento de 10 minutos, durante o qual não será cobrada tarifa do usuário’. Portanto, há uma falta de respeito para com a população e com todos os vereadores que aprovaram a respectiva lei, ainda mais sendo de autoria do próprio executivo municipal”, entende ele.

“O cidadão tem direito de parar por até 10 minutos sem ter que pagar qualquer centavo por isso. Pagar sim, mas pagar o que é justo e legal”, chegou a citar o vereador até mesmo pelas redes sociais.

A interpretação de Jackson, contudo, é contestada pela própria Secretaria de Segurança, que admite que caso algum motorista pare em alguma vaga, mesmo que por menos de 10 minutos, e saia, terá a obrigação de regularizar o veículo. A pasta municipal entende que ocorre “confusão” quando motoristas reivindicam a questão da gratuidade – a dificuldade de se ter essa gratuidade seria de que, para o guarda poder autuar dessa maneira, ele teria que fazer uma pré-notificação e depois voltar após 10 minutos para ver se a pessoa comprou o tíquete. O entendimento da pasta é que esse modo de trabalho acaba inviabilizando o sistema de fiscalização.

De fato a maioria dos ararenses já aderiu ao sistema e entendeu como ele funciona. A Secretaria de Segurança garante que a regularização tem tido altos índices. Mas a pasta confirma: caso alguém pare, mesmo que por pouco tempo, se o guarda fizer a notificação a pessoa terá que, obrigatoriamente, comprar o tíquete, mesmo que seja na taxa mínima . Sem esse tíquete e na falta de regularização a notificação pode se transformar em multa.

O que diz a lei?

O Artigo 8º da Lei que regula a zona azul é bastante sucinto na questão. Apenas cita que “será assegurado o prazo de tolerância inicial e final do estacionamento de 10 minutos, durante o qual não será cobrada tarifa do usuário”. Ainda assim não há detalhamento expresso na lei sobre como deve ser mensurada essa tolerância e se ela seria estendida apenas a usuários da zona azul ou ao público geral.

