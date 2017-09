Zona azul começa, mas sem venda de tíquetes e multas

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil anunciou o início da zona azul para a segunda-feira (4), mas durante o mês de...

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil anunciou o início da zona azul para a segunda-feira (4), mas durante o mês de setembro o sistema funcionará somente de forma experimental, sem cobrança de taxas para os motoristas, sem fiscalização e aplicação de multas. A empresa Digipare, responsável pelo software, confirma início da cobrança apenas para outubro.

Em nota encaminhada pela assessoria de comunicação, a Digipare disse que “a cobrança da tarifa ocorrerá apenas em outubro. Inicialmente estão previstos 60 postos de venda autorizados”. Na manhã de ontem, Tribuna percorreu a região central da cidade e constatou com alguns comerciantes que a venda ainda não tinha começado.

Aliás, os comerciantes entrevistados pela reportagem disseram que até o presente momento nem Prefeitura e nem a empresa entraram em contato para saber do interesse em vender os tíquetes para os motoristas. Ainda na mesma nota, a Digipare informa que “o comerciante que tem interesse em vender o tíquete da zona azul pode entrar em contato no email contato@digipare.com.br e informar o comércio, endereço e telefone. Não haverá qualquer ônus ao comerciante já que a Digipare fornecerá o equipamento. Existe ainda a comissão sobre a venda do tíquete”, finaliza.

(Leia reportagem completa na edição impressa da Tribuna desta terça-feira (5))