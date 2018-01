Zen bundismo

“Vivemos numa época em que nada é tão indispensável como as coisas supérfluas”. (Sofocleto) O que mata o homem não são as doenças, são...

O que mata o homem não são as doenças, são os verbos.

Selecionei meia dúzia desses pequenos assassinos que se disfarçam de palavras. O mirrado time que selecionei não esgota, é claro, o elenco dos facínoras conjugáveis em todos os tempos, de sorte que a criatividade do leitor imaginativo e da inventiva leitora poderá engrossar a fieira dos dito cujos.

Vejamos então. Em janeiro, governos das três esferas de administração pública começam cobrar de nós outros, míseros mortais rotulados como contribuintes. Assim, já no dia 2 sacamos do dicionário o verbo parcelar, porque parcelar é preciso.

Em janeiro, os verbos continuam seu cerco impiedoso a milhões que precisam trabalhar para sobreviver. Com pouquíssimos que vão passear, o verbo é de certa forma indulgente. Já com os muito ricos, cujo verbo do mês é veranear, a conversa é outra. A esse ponto, janeiro é altamente discriminador.

Quando chega fevereiro, quem dá as cartas é o verbo sambar. Tendo em vista que, como poetou Dorival Caymmi, “quem não gosta de samba bom sujeito não é”, muita gente disfarça e acaba entrando no clima.

Afinal, ninguém gosta de ser considerado “ruim da cabeça ou doente do pé”— o diagnóstico de Caymmi é uma dessas coisas que está a merecer um obelisco nas praças desse meu Brasil brasileiro

Já no mês de março o verbo é liquidar. Liquidar a terceira quota de uma das facadas que o poder público deu, liquidar contas antigas e recentes, e, como não, liquidar aquela esperança saboreada num churrasco feito na laje no fim do ano.

Em abril o governo federal inicia a vazão de sua incurável mania de extorquir os cidadãos, sejam eles pessoas físicas, sejam eles simples ficção jurídica. No caso, o verbo é eufemisticamente conhecido como arrecadar, porém, e em realidade, a sinonímia com o impiedoso verbo depenar é evidente.

Varamos os meses restantes. Eles se estribam no verbo levar. Levar na flauta, levar em banho-maria. Levar na base do vai-da-valsa. Ou seja, vamos levando a vida senão a morte nos leva. “E deixa a vida me levar — Vida leva eu! —“. Dica do Zeca Pagodinho a gente nunca recusa, motivo pelo qual aqui o verbo é agarrar. Com as mãos e com os pés.

Este ano, que o bom Deus nos acuda, a exceção fica para outubro, mês que estará submisso a um verbo cujo significado mudou de “escolher, eleger” para “amargar, vomitar”: votar. Que me perdoem os politicamente corretos, mas ter vergonha na cara é fundamental.

Um verbo que submete gregos e troianos é o verbo gastar. Seu emprego, quer sobreviver, quer para custear certos pecados capitais, sempre foi um ato de descabelada coragem, quando não um suicídio sem morte que os caros patrícios adoram praticar.

Vivemos numa época em que nada é tão indispensável como as coisas supérfluas, fato que alimenta e impulsiona o ataque desse tão prazeroso quão complicado verbo.

Embora a publicidade — que no dizer de Oliviero Toscani é “um cadáver que nos sorri” — garanta que não, gastar com a amante presenteando-a com um fogão Jacaré de duas bocas, ou gastar em uma viagem para ver gelo, foca e leão marinho, tudo isso debaixo de um frio de 40 graus negativos, pode custar muitíssimo mais que um prazer. Pode custar, crianças, o nome sujo na praça.

Aliás, o fato de ter o nome sujo na praça já foi uma desonra sem tamanho. “Filha, o pai do Quirino tem o nome sujo na praça, é melhor terminar logo esse namoro”.

Logicamente que hoje em dia tal sugestão teria o mesmo efeito de uma advertência feita ao pé do ouvido de um surdo, mas antes de antigamente ter o nome sujo na praça significava a morte civil da pessoa.

Fechamos o ano com cerca de 60 milhões de pessoas com o nome sujo na praça. Cá entre nós, Ofélia, que diferença isso faz?

Bom dia!