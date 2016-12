Yeda Borelli

A modelo enfeita esta edição especial de Natal neste look de arrasar da loja Visual Modas. O espaço inspirado na magia natalina foi...

A modelo enfeita esta edição especial de Natal neste look de arrasar da loja Visual Modas. O espaço inspirado na magia natalina foi cuidadosamente decorado pelo talassossismo Fábio Daltro, no espaço cedido pelo Bourbon Café Brasil. O cabelo e make são de Manoela Leme do Salão Studio Roma. Produção Rebeca Petrucci. Fotografia de Fokka.