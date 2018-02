Xico Graziano fala da política ararense, estadual e nacional, relação com o governo Pedrinho Eliseu e de meio ambiente

O ararense Xico Graziano passou por Araras na terça-feira (20) e participou do lançamento do livro “Para sonhar com política”. O jornalista e...

O ararense Xico Graziano passou por Araras na terça-feira (20) e participou do lançamento do livro “Para sonhar com política”. O jornalista e escritor Rogério Godinho conta diversas histórias passadas com oito personagens, entre eles, Xico, Marina Silva e Cristóvão Buarque. Uma das passagens do livro aconteceu em Araras, a interdição do lixão em 2008.

Ex-deputado federal, ex-secretário estadual de Agricultura e Meio Ambiente do Estado de Sâo Paulo, ex-chefe-de-gabinete da presidência da república e amigo pessoal do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Xico falou sobre a modernização da política, a relação com o PSDB local e a campanha presidencial. Confira a entrevista:

Tribuna do Povo: Em relação ao livro Para sonhar com política o que o leitor pode esperar?

Xico Graziano: O Rogério Godinho, que é o autor do livro, teve a ideia de contar algumas histórias para que as pessoas acreditem na boa politica. Ainda mais nessa época em que tudo o que você vê sobre política é só sacanagem e coisa ruim. Então, ele lançou um livro contando histórias de pessoas, que fazem ou fizeram política, e que são histórias que você pode dizer que são da boa política. E eu tive esse privilégio que é ser um dos personagens do livro, junto com a Marina Silva, o Cristóvão Buarque, uma turma boa aí.

TP: São nomes fortes. Você também foi deputado federal, mas foi também um braço direito, com relação pessoal, de proximidade com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A pessoa que lê o livro tem a dimensão do bastidor da politica? Como ela funciona.

XG: São personagens variáveis. No meu caso conta duas histórias, especialmente, em que eu protagonizei quando fui secretário do Meio Ambiente aqui em São Paulo. A visão dele é uma visão ambientalista, que também é a minha. Então ele conta a história em que eu fui fechando lixão por todo estado, que eu sou intransigente e que eu sou calabrês. O que é tudo verdade. Quem me conhece sabe disso. A outra, ligada à lei de mudanças climáticas no estado de são Paulo. Quando eu fui secretário, aprovamos a primeira lei no Brasil relacionada a mudanças climáticas. A minha leitura quando ele conta essas historias, em que eu participei, é para mostrar que é possível fazer as coisas bem feitas no governo e na política. O livro mostra que dá para fazer boa política sim.

TP: Xico, uma das histórias do livro conta a história da interdição do lixão de Araras. História que aconteceu a 10 anos atrás. Na época, havia cavalo, urubu e catadores no meio do lixo. Hoje como está essa situação?

XG: Eu li uma matéria da Tribuna essa semana mostrando que a situação, infelizmente, não está nada boa. Só não está igual antes porque naquela época era uma vergonha total. Eu lancei, em 2007, um programa chamado Lixo Zero e Rogério conta isso no livro. Eram 137 lixões vagabundos. E eu falei com o governador na época, José Serra (PSDB), que eu ia fechar todos. Fecharíamos quando não consertassem. As prefeituras poderiam melhorar, investir e consertar a situação. Comecei esse trabalho, muito intransigente, que é meu jeito, e logo eu fiquei sabendo do lixão de Araras. Minha terra natal e, então, alguém me assoprou “eu quero ver se você tem coragem de fechar o de Araras?”. Eu falei vai ser o primeiro. Eu vim aqui, eu mesmo, e está interditado até hoje. Aí o Meneghetti (Luiz Carlos Meneghetti/PPS, prefeito de Araras entre 2001 e 2008) ficou bravo. Todo mundo ficou bravo. Mas eu fiz isso em outras cidades por aí a fora.

TP: [E os lixões de cidades cujos prefeitos eram] Do PSDB também?

XG: Não tinha partido. Porque o seguinte, a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) já tinha ido, já tinha dado prazo, já tinha multado, já tinha feito advertências, já tinham feito de tudo e até renegociado com eles. Falamos com o promotor público e vai, vai, vai. Até que chegou uma hora que eu falei “quer saber? Só tem uma solução” e foi isso que eu falei para o governador na época: “Serra não tem jeito. O pessoal está falando que vai melhorar, que vai melhorar, mas eles não acreditam que a gente seja capaz de fazer. Então o que eu faço? Eu vou lá e fecho”. Fomos lá e colocamos uma fita, a polícia vai lá e fecha. Quero ver quem entra. Foi traumático? Foi, mas, mais traumático que o prejuízo ambiental que estava tendo não existe. Está até hoje está lá, provavelmente jogando chorume no rio das Araras, que vai pro Mogi Guaçu.

TP: A Cetesb na questão do chorume informou que está resolvido. Confirmo que não está vasando chorume para o rio.

Ah! Que bom.

TP: Mas, falta arrumar a unidade de transbordo. Tem um prazo com o ministério Público para resolver isso.

XG: Tomara que resolva. Justo Araras. Imagina para mim que tenho minha vida ligada a isso. Onde eu vou eu falo do Município Verde Azul. Todo mundo acha legal. Aí eles puxam Araras, minha terra, passaram se 10 anos daquele tempo que eu estava lá e Araras nunca investiu na defesa do meio ambiente. Então eu não consigo entender. Araras, que eu lembro que eu estava no banco da escola, a primeira cidade a comemorar o dia das arvores. Araras que tem uma praça magnifica. Que todo mundo que vem para Araras falava “nossa que praça que tem lá!”, enorme e arborizada. Hoje, Araras é a cidade que mais polui o rio Mogi Guaçu. Mas o que é isso? Eu fico envergonhado.

TP: A Praça Barão, outras avenidas ficam no olhar das pessoas. O lixão, a Estação de Tratamento de Esgoto está lá na zona leste, num canto. Você acredita que pelo fato das pessoas não olharem, não conseguirem enxergar, é que a situação permanece assim ou é indiferença?

XG: Não, não sei dizer. É uma boa pista. Fora aqueles que vivem mais perto dessas áreas. Principalmente os moradores da zona leste que tinha muita fedentina por causa do esgoto. Então, provavelmente as pessoas não se apercebem do problema e não pressionam os políticos. Daí entra um prefeito, sai outro, e a situação só vai piorando.

TP: Xico, você é do PSDB. O prefeito Pedrinho Eliseu é do PSDB. Na questão ambiental, Pedrinho chegou a conversar com você?

XG: Nunca, nunca. O Pedrinho nunca conversou comigo não só sobre isso, como sobre nada.

TP: Você tem participação no governo?

XG: O Pedrinho saiu, disputou a eleição e ganhou. Eu não participei desse processo.

TP: Há uma relação sua aqui com o PSDB local? Você esperava essa aproximação? Pelo menos uma relação mais cordial, mais próxima ou técnica pelo menos?

Chega uma hora que você vai andando tanto na vida que você já não espera muita coisa. Eu francamente não tinha expectativas. Eu não faço política em Araras faz muito tempo. Desde que eu deixei a Câmara dos Deputados. Mesmo no PSDB eu tenho uma relação fraternal, de querência com a Anete (Anete Monteiro Casagrande – PSDB), que é vereadora, e com outras pessoas que são fundadores do partido, como eu. O Pedrinho não é fundador do partido. Pedrinho entrou mais tarde no partido. E nunca foi PSDB assim, daquele começo lá. Mas ele se mostrava jovem e muito trabalhador. O Pedrinho, a impressão que eu tenho dele é que ele é muito dedicado. Trabalha, trabalha, trabalha. Tem formação, é advogado e é atuante. Então, ele entrou no partido, mas depois deu todos esses problemas que aconteceu. E eu ajudei quando ele foi cassado, eu vim de São Paulo aqui. Eu estava muito preocupado que Araras fosse cair nas mãos do PT, que foi o que aconteceu. E como se não bastasse o azar todo de Araras, ainda, ajudaram a afundar de vez não só o Brasil, mas a nossa cidade também. Aí o Pedrinho foi disputar pela terceira vez (2016), estou dizendo sobre essa, ele disputou, me encontrei com ele, tomei um café com ele, mas, francamente, ele ganhou, não precisou de mim. Eu estava fazendo outras coisas também. Muito envolvido com a questão nacional. Eu gostaria que Araras tivesse uma administração mais dinâmica, mais moderna e, aí, a questão do meio ambiente é fundamental. Não só meio ambiente, mas da transparência dos atos públicos. Essa é a agenda do mundo hoje, fazer gestão com transparência. Eu vejo aqui em Araras muito a velha política que manda. Dá um empreguinho aqui para conseguir um apoio ali. Se o vereador não fizer isso, não vai. Então nos estamos vivendo a velha política. Esse é o problema de Araras. Araras ficou envelhecida. O mundo hoje não suporta isso.

TP: Esse ano tem eleição presidencial. O senhor está com o Fernando Henrique Cardoso, é assessor pessoal do ex-presidente. Ele defendeu a candidatura do Luciano Hulk mesmo com o PSDB tendo o governador Geraldo Alckmin, como pré-candidato. Como o partido vai se reinventar para disputar a eleição presidencial?

XG: Desculpa, mas eu vou dar uma temperada na pergunta. Não sou assessor do presidente. Eu sou amigo do presidente. Eu deixei de ter função remunerada já faz alguns anos. Eu tenho 30 anos de amizade com o Fernando Henrique. Eu me dou muito bem com ele e ele comigo. Aliás, eu estou escrevendo um livro que é a historia da minha vida, que se chama “O Caipira e o príncipe”. O caipira obviamente sou eu e o príncipe é o Fernando Henrique. Meio inusitado. Um capial aqui de araras, vai dar aula lá em Jaboticabal e de repente o Fernando Henrique, na época senador ainda, gostava muito de mim, e me convida para trabalhar pra ele. Ele não apoiou o Hulk, ele acha, como eu também acho, que alguém como Hulk e outros fossem candidato. Seria um bom candidato. Vai chacoalhar a politica. Ele não apoio o Hulk. A família do Luciano é muito amiga do Fernando Henrique. O candidato do PSDB é o Geraldo Alckmin. Então, nós que somos ligados ao PSDB vamos fazer de tudo para que ele vire presidente da república. Ninguém sabe o que vai acontecer. O País está muito dividido. Muito atrapalhado. Ninguém acredita em ninguém. E talvez seja esse o momento de você dar uma parada, de colocar um cara calmo e que vai dar uma sossegada nisso. O Alckmin é isso. O Fernando Henrique fala assim: o Alckmin não é um grande líder, mas é o homem certo para o momento certo para o Brasil. Vamos dar uma baixada de bola.

TP: Você falou do contexto nacional. E, em São Paulo, o PSDB vai de candidato próprio? Duas décadas tem conseguido vencer as eleições. É viável não ter candidatura e apoiar alguma candidatura aqui?

XG: Não. Não tem nem hipótese. Foi aventado porque o vice (Márcio França – PSB) vai assumir e vai ser candidato a reeleição. São alguns meses e depois vai ser candidato. Um cara legal, as pessoas gostam dele. Mas, não é bom para o PSDB. Pelo que nós vimos ontem (segunda-feira, 19) na reunião da executiva estadual, o Dória (João Dória – PSDB – prefeito de São Paulo) vai ser o candidato. Eu não faço política partidária faz muito tempo, mas acompanho. O Floriano Pesaro (secretário de Desenvolvimento Social) quer. O Zé Aníbal (ex-deputado) também. Um cientista político, o Luiz Felipe D’Avilla quer. Mas o Doria se impôs. Acabou de se eleito prefeito e vai ser candidato, como o Serra (em 2008). A população do município de São Paulo toda hora que elege um prefeito do PSDB, ele sai para disputar o Governo do Estado. O eleitor da cidade não vai gostar disso, mas o cara lá de não sei onde está vendo o Doria e está gostando. Ele é comunicador como vocês são e ele terá que explicar isso.

TP: A lenda que Fernando Henrique veio à Araras com você é verdadeira?

XG: Veio. Na fazenda Santa Clementina, antes de ser presidente. Veio com a saudosa Ruth Cardoso, numa festa junina. Eu me lembro disso, estava muito frio, todo mundo agasalhado, colocando lenha para cercar e quando chegou a noite estourou um calor. A lareira acabou só estragando a gente e todo mundo riu com aquilo. Ele esteve aqui, conhece minha mãe, dona Ignez, minha família. Ele gosta muito de Araras.