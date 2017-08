Votos em Araras A Tribuna publica nesta página, matéria com a relação dos 29 deputados federais por São Paulo que votaram a favor...

A Tribuna publica nesta página, matéria com a relação dos 29 deputados federais por São Paulo que votaram a favor do presidente Michel Temer (PMDB) nesta semana. Curiosamente, vários que votaram a favor de Temer e contra o que boa parte da população pensa, conseguiram votos expressivos em Araras na eleição de 2014. Podemos citar: Celso Russomanno (PRB-SP) – 2.575 votos, Paulo Pereira da Silva (SD-SP) – 1.462 votos, Nelson Marquezelli (PTB-SP) – 1.396 votos, Roberto Alves (PRB-SP) – 1.065 votos, Marco Feliciano (PSC-SP) – 999 votos, e Baleia Rossi (PMDB-SP) – 740 votos.

Bateu firme

Na última sessão da Câmara, a vereadora Regina Corrochel (PTB) criticou a falta de manutenção da Santa Casa com o aparelho de tomografia. Segundo a parlamentar, muitos munícipes a teriam procurado e a mesma expressou total indignação e solicitou que a Prefeitura adquirisse uma nova num prazo rápido. No dia seguinte, a vereadora teria intermediado o assunto com o prefeito Pedrinho Eliseu e conseguiu sensibilizá-lo a resolver a questão.

Na praça?

Os cantos da Praça Barão de Araras, do lado do Coreto, estão rebaixados para a Polícia Militar e Guarda Municipal poderem subir com suas viaturas, durante determinados períodos do dia. Porém, alguns munícipes estão achando estranho o fato de algumas viaturas até circularem de um canto para outro da praça, passando pelo próprio calçamento da praça. Importante registrar que esse calçamento não foi projetado para circulação de veículos, comprometendo sua estrutura.

Bem lembrado

Um fato curioso e até mesmo inédito aconteceu semana passada, durante a inauguração da Creche Professor Ângelo Carminatti, no Jardim São Luiz, dia 27 de julho. Na ocasião do descerramento da placa, muitos notaram que constavam os nomes do homenageado, dos dirigentes políticos da atual gestão e também do ex-prefeito Nelson Brambilla (PT) e do ex-vice-prefeito Carlos Jacovetti. A atitude foi uma iniciativa do atual prefeito, Pedrinho Eliseu (PSDB), dando crédito ao prefeito anterior que iniciou as obras da creche.

Sucesso na web

Além do sucesso com seu jornal impresso, a Tribuna vem obtendo resultados expressivos também em seu trabalho na internet, tanto no site (www.tribunadopovo.com.br) quanto no Facebook (tribunaararas). A promoção de sorteio de ingressos para a Festa do Peão no Facebook teve um alcance de praticamente 40 mil pessoas, além de quase 800 compartilhamentos da postagem da promoção. Na próxima semana teremos mais promoção no Face, além do sorteio de ingressos para quem optou em concorrer com cupons impressos.

Troca de olhares – 1

A coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (4), conseguiu reunir, pela primeira vez, o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) e o vereador Francisco Nucci Neto (PR), na mesma mesa do Paço Municipal. Os dois concorreram a uma eleição para prefeito em 2008, extremamente desgastante politicamente para os dois lados, mas os anos se passaram e parece que as arestas estão sendo aparadas. Pedrinho e Nucci vêm tendo uma relação bastante cordial neste início de mandato, mas ontem Nucci fez questão de ir ao Paço porque o assunto era saúde, sua área de atuação.

Troca de olhares – 2

Durante os discursos, deu para notar essa aproximação, mesmo que não seja política. Um ar de respeito entre ambos, inclusive com um convite público por parte de Pedrinho para ir mais vezes nos eventos do Paço Municipal.

Eleição 2018

Os políticos locais estão de olho na eleição de 2018. Não para presidente da República, não para senador, não para governador de Estado. E sim para os cargos de deputados estadual e federal. As articulações dentro de cada grupo já estão ocorrendo, cada um já sabendo qual nome tem mais potencial para entrar na disputa. O que todos estão esperando são prováveis alterações na legislação eleitoral, na tão esperada reforma política. Com a definição do caso Temer nesta semana, há a tendência de que os deputados voltem a discutir uma minirreforma política o quanto antes, para entrar em vigor já na eleição do próximo ano.

TORPEDO

“Por enquanto continuam em teste, mas o principal teste será com início da zona azul”.

Do secretário municipal de Segurança Pública, Moisés Furlan, sobre a continuidade do estacionamento em 45º na Praça Barão de Araras.