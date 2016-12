Voluntários distribuem mais de 400 brinquedos para crianças carentes

“Eu acredito no Papai Noel, mas ele nem sempre vem na minha casa, por isso estou emocionada e muito alegre com a minha boneca...

Este é o depoimento de Nicole Rafaelly Nick, de 7 anos, comemorando o presente que ela tinha acabado de ganhar de um grupo de voluntários, que foi até o Jardim das Orquídeas e bairros adjacentes para distribuir mais de 400 brinquedos e balas para os moradores, na última quarta-feira (21).

A entrega de presentes foi possível graças a união de voluntários e a Associação de Moradores do Bairro Jardim das Orquídeas que durante os últimos meses passaram a pedir doações e realizar ações beneficentes para arrecadar recursos para a compra de presentes.

“Arrecadamos dinheiro com venda de pasteis e também pedimos doações de brinquedos novos e semi-novos. Fomos de casa em casa pedindo que as pessoas colaborassem com quanto pudessem e conseguimos comprar mais de 400 brinquedos, entre: bonecas, carrinhos e jogos. Essas crianças nem sempre podem ganhar presentes, esta ação é para levar à elas a magia do Natal”, contou Michele Cruz, voluntária e tesoureira da associação de bairro.

Cada detalhe da distribuição de presentes foi pensado, cada presente tinha uma bela embalagem e foram levados até o local de entrega em um lindo trenó com renas, cheio de duendes, Mamães-Noéis, e claro, o símbolo maior do Natal – o Papai Noel.

Vários anônimos, que causaram um verdadeiro reboliço por onde passavam com aquela música, luzes piscando e muita alegria. “É muito bom que as crianças possam viver isso, porque hoje em dia é difícil ter gente que se importe. Minha filha está encantada”, revelou emocionada Maiara dos Santos, mãe de Sophia de 4 anos que não largava a boneca que ganhou.

Muitas destas crianças revelaram que certamente não iriam ganhar nenhum presente neste Natal. “Eu gosto de presente porque adoro brincar, mas a situação está difícil e eu não vou ganhar brinquedo de ninguém da minha família. O que sinto agora é felicidade e alegria, porque este ano o meu presente está garantido”, disse Emily Sardinha de 11, agarrada a embalagem que ainda nem havia sido aberta.

Ações como esta acontecem porque há uma rede de parceiros que se unem para torná-las realidade, como as empresas: Tibiriçá Embalagens, Ecoagrícola, Soma Soluções, além de cidadãos comuns, pais de alunos do Insa (Instituto Nossa Senhora Auxiliadora) e membros do grupo Trenó Solidário que emprestou o trenó.