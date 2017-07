Vôlei masculino participa de torneio preparatório para os Jogos Regionais

Araras sedia neste domingo (9) um torneio regional de voleibol masculino adulto, envolvendo seis equipes, como preparação para a disputa dos Jogos Regionais...

Araras sedia neste domingo (9) um torneio regional de voleibol masculino adulto, envolvendo seis equipes, como preparação para a disputa dos Jogos Regionais de Americana, competição que acontecerá em julho.

O torneio preparatório terá jogos nas quadras do CAT/Sesi Laerte Michielin, a partir das 9h. A organização é da equipe ararense do Yanmar/SOS/Araras, por meio do técnico Vilson Calixto.

As seis equipes foram divididas em dois grupos, sendo que as duas melhores se classificam para as semifinais – Grupo A: Yanmar/SOS/Araras, Santa Bárbara D’Oeste e Vôlei Interior; Grupo B: Limeira/AABB, São Carlos/PM e Itu/PM. Pela manhã acontecem os jogos dentro dos grupos, e à tarde serão disputadas as semifinais e a final.

No ano passado o time ararense também organizou um torneio preparatório e foi campeão, vencendo Limeira na final. Nos Jogos Regionais também de 2016, o vôlei de Araras ficou em 4º lugar.

Araras jogará amanhã com Fábio Paes, Lucas Rodrigo, João Guilherme, Gabriel Lopes, Matheus Araújo, Aruã Perchis, Murilo Rodrigo, Gabriel Freitas, Reginaldo Santana, Renato Augusto, Jhonatas Evangelista e Lindemberg Faria. Técnico: Vilson Calixto; assistente técnico: Aleksander Richard.

Novo uniforme

A ASVA (Associação do Voleibol Ararense) realizou ontem (7), no Centro Cultural, um evento de apresentação oficial dos novos uniformes para a temporada, tabela de jogos, parcerias e patrocinadores da equipe de voleibol masculino da Yanmar/SOS/Araras.

Na oportunidade, a ASVA homenageou o jogador Fábio Paes, atleta que iniciou sua carreira no projeto voleibol/ASVA e hoje se destaca no meio esportivo ou profissional. Ele já foi campeão mundial juvenil e já tem no currículo a disputa de 11 Superligas, sendo a última em 2016/2017 pela equipe de Juiz de Fora/MG.

Vilson Calixto, presidente da ASVA, citou os parceiros e apoiadores: Prefeitura, por meio do secretário de Esporte, Douglas Marcucci, as empresas Yanmar e SOS/Escavadeiras, a Obra Social Madalena de Canossa e a Academia XPrime, que colabora com a parte física dos jogadores.