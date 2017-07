Você é quem paga a conta (mais uma vez…)

A conta pela falta de planejamento e irresponsabilidade com o dinheiro público será pago mais uma vez pelo contribuinte brasileiro. O governo federal...

A conta pela falta de planejamento e irresponsabilidade com o dinheiro público será pago mais uma vez pelo contribuinte brasileiro. O governo federal confirmou o aumento de impostos sobre os combustíveis, o que já está incidindo diretamente nos preços dos produtos para os consumidores.

A alta dos impostos tem sido a solução para falta de dinheiro, o que não é uma novidade do governo Michel Temer (PMDB), e nem dos anteriores. Os analistas já previam que o governo não teria dinheiro suficiente em caixa para quitar suas dívidas, e a delicada situação foi anunciada oficialmente durante a semana pelo ministro da Fazenda Henrique Meirelles.

Com a alta do imposto, o preço do litro da gasolina e do etanol nas bombas dos postos de combustíveis está sendo reajustado em até R$ 0,40 em alguns lugares, desde ontem. Este aumento vem, justamente, em um período de queda no preço dos combustíveis, que influenciou positivamente na diminuição dos indicadores da inflação desde o início deste ano.

Para que o governo cubra o rombo no orçamento deste ano, previsto em R$ 139 bilhões, a equipe econômica de Temer alega que não existe alternativa, a não ser repassar a responsabilidade para o contribuinte brasileiro. Em tempo: a meta é a economia que cada governo promete fazer para conseguir pagar a dívida pública – relação entre expectativa de receita arrecadada e gastos.

O governo precisa arrecadar mais e gastar menos e melhor, para garantir que vai ter dinheiro para pagar a conta. Só não está fazendo o seu dever de casa. O déficit é o exemplo claro que nossos administradores continuam gastando mais do que arrecadam, e a conta do alto custo do Estado brasileiro, mais uma vez, é bancada por todos.

O mais irônico de tudo é assistir o brasileiro – que já paga uma das maiores cargas tributárias do mundo – ser obrigado, outra vez, a arcar com este aumento de custo. E pior ainda, é que este mesmo cidadão não recebe serviços com qualidade em troca do total de impostos que paga – a contrapartida do Estado tem sido sistematicamente devolvida com péssima qualidade: na educação, na saúde, sem falar na falta de segurança e aumento da criminalidade.

O horizonte para o brasileiro não é nada animador, e economistas já projetam alta de outros impostos. Além do rombo, o brasileiro talvez seja obrigado a sofrer também com o aumento do desemprego e dos preços dos produtos. É bem provável que tenhamos que presenciar ainda mais crise e recessão – e aumento de mais empresas fechando as portas – para que nossos representantes e governo comecem a tomar vergonha na cara e promovam um mínimo de mudanças positivas tão esperadas pela população. Precisamos acabar com os privilégios em nosso país. E incluem-se ai: as classes de servidores com benesses incompatíveis com a nossa realidade, os grandes empresários protegidos da concorrência e com subsídios generosos pagos pela população, sem falar no oligopólio dos bancos.

Vale lembrar que somos o único país no mundo onde as pessoas de maior renda são justamente as que menos pagam impostos – sobre renda, por exemplo. Todo cidadão minimamente esclarecido sabe onde estão os drenos que asfixiam a nossa economia, e atacam o bolso do povo brasileiro. O Brasil está carente de estadistas para mexer nestas feridas, e seguir o caminho correto. Chega de populismo!