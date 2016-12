Vocação turística

Deixou de ser novidade afirmar que o turismo é uma grande indústria geradora de receitas fantásticas para qualquer município, região ou país que investe...

Há quem aposte que Araras tem vocação para o turismo rural, pela riqueza histórica e estética das centenárias fazendas, outros pelo entretenimento e lazer do Lago e Parque Ecológico, e alguns não vêem no município qualquer atração…

O atual governo, que agora está terminando, investiu na revitalização do Lago Municipal e do Parque Ecológico, na reativação do Conselho Municipal de Turismo, e na elaboração de um Plano de Turismo. Ficou pendente a intenção de restaurar a estação ferroviária do bairro rural Elihu Root e fomentar o turismo rural. Alguns passos importantes foram dados para o desenvolvimento do turismo em Araras, mas não suficientes para impulsionar a cidade como um pólo regional de imediato.

Além das potencialidades turísticas já citadas acima, existe também um segmento bastante importante para ser explorado na cidade: o da gastronomia. Pouco se fala em Araras, mas se trata de uma excepcional área para investimento e valorização do mercado nacional.

Artigo do jornalista especializado em gastronomia Josimar Melo, publicado na Folha de S. Paulo de 8 de dezembro último, aborda justamente este setor pouco explorado pelo Brasil, um país continental com vocações turísticas ilimitadas. Ele cita que a França e a Itália sempre atraíram gourmets, e Espanha, Peru e México passam recentemente por essa onda, ao contrário do Brasil.

“O Brasil tem uma gastronomia rica e variada, ingredientes de qualidade e inéditos para o paladar do gourmet curioso, chefs com cultura universal e domínio técnico se debruçando sobre pratos de origem brasileira. O que falta, então? Uma mirada somente nos países usados como exemplo, mostra que eles, cada um por sua via, criaram uma força entre os chefs e restauranteurs, que promoveu sua cozinha e pressionou governos a adotar sua causa”, diz trecho do artigo.

Seguindo o raciocínio de Josimar Melo, Araras poderia planejar, a longo prazo, a exploração da gastronomia como atração turística. Em nossa região temos exemplos positivos, como a Festa do Morango em Atibaia, Festa da Uva e Vinho de Jundiaí e Vinhedo, Festa do Caqui em Itatiba, entre tantas outras.

Em Araras já realizamos a Festa Italiana, o Festival da Tainha (Rotary Club), e ainda em atividade a Festa do Milho (Paróquia do Fátima) e a Festa da Mandioca (Morro Grande). Enquanto isso, a Festa do Peão (antes Facia), em agosto, só faz sucesso pelas atrações musicais, sem nenhuma relação com a história da cidade. Talvez um projeto, com calendário unificado dos eventos gastronômicos, e a utilização do Parque Ecológico, apoiado por alguma estrutura governamental e com divulgação regional, poderia trazer resultados positivos. Quem sabe assim, o município ganha mais um impulso para explorar este filão turístico tão atraente.