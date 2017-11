Vitória e desabafo O atacante Neymar fez um gol de pênalti com a ajuda do árbitro de vídeo, perdeu outra cobrança e levou cartão...

Vitória e desabafo

O atacante Neymar fez um gol de pênalti com a ajuda do árbitro de vídeo, perdeu outra cobrança e levou cartão amarelo também após a consulta à tecnologia na vitória por 3 a 1 sobre o Japão, em Lille, na sexta-feira. Porém, ao participar da entrevista coletiva após o jogo, ele revelou algo que o incomoda bastante, as notícias sobre problemas no Paris Saint-Germain, principalmente envolvendo sua relação com o atacante Cavani e com o técnico Unai Emery. Após se defender das críticas e antes de encerrar sua participação na coletiva de imprensa, Neymar viu o técnico Tite pedir a palavra para sair em sua defesa. Após as palavras do técnico da Seleção, o craque não conseguiu segurar as lágrimas.

Sem chance

O coordenador técnico da seleção brasileira, Edu Gaspar, justificou a não liberação do goleiro Cássio para defender o Corinthians no Campeonato Brasileiro pela importância da presença do arqueiro junto da Seleção em um período já de preparação para a Copa do Mundo do ano que vem. Edu afirmou que não houve um pedido formal da diretoria do clube paulista para a dispensa do jogador, mas confirmou um contato com o clube. A diretoria do Corinthians desejava o retorno do goleiro devido à lesão muscular sofrida pelo reserva imediato, Walter, na partida contra o Atlético-PR, na última quarta-feira. Sem Cássio e Walter, o técnico Fábio Carille deve apostar em Caíque França para a partida diante do Avaí, neste sábado.

Plano B

A temporada tinha tudo para ser de mais comemorações do que problemas para Palmeiras e Flamengo, que se enfrentam neste domingo, às 17h, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, na arena alviverde. Deslizes durante o ano, porém, mudaram o rumo planejado, e o confronto que poderia ser decisivo na luta pelo título será de caça ao G-4, para que não fiquem fora da fase de grupos da Libertadores de 2018. O Palmeiras chega para o duelo sem títulos em 2017 e quase sem chances de taça depois de alta expectativa, já que está em quarto lugar, com 54 pontos, a 11 do líder Corinthians, faltando cinco rodadas para o fim da competição.

Sonho distante

O presidente do Santos, Modesto Roma, sonha com o retorno do atacante Gabriel em 2018, mas prefere não se iludir nem iludir o torcedor. Gabigol, de 21 anos, só jogou quatro vezes pelo Benfica, de Portugal, nessa temporada. Um total de 141 minutos, com um gol marcado. O Peixe está de olho na situação do atleta e mantém contato com os seus representantes, mas não vê possibilidade de um retorno ao futebol brasileiro em janeiro. A intenção de Gabigol, neste momento, é ganhar espaço no futebol europeu.

Despedida de verdade

Neste domingo Felipe Massa fará uma última corrida como piloto da F1 em Interlagos. Após o GP do Brasil o piloto terá apenas mais uma corrida na categoria em Dubai. O detalhe é que no próximo ano não teremos nenhum piloto brasileiro no grid e nem existe um nome promissor para sonharmos com o retorno de um brasileiro na Fórmula 1. Lamentável.