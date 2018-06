Vítimas do acidente deste domingo na Rodovia Wilson Finardi foram enterradas em Araras

As vítimas do acidente ocorrido na madrugada de domingo (17) na Rodovia Wilson Finardi foram sepultadas no Cemitério Municipal de Araras. No domingo foram...

As vítimas do acidente ocorrido na madrugada de domingo (17) na Rodovia Wilson Finardi foram sepultadas no Cemitério Municipal de Araras. No domingo foram enterrados os corpos de Itelvina Teixeira de Lima, de 61 anos de idade e sua filha Cristina Aparecida de Lima da Silva, de 43 anos, já o corpo de Ivani Generoso, de 56 anos (morreu atropelada) foi sepultado na segunda-feira (18). Adilson Fernando da Silva, de 47 anos (esposo de uma das vítimas) continua internado na Santa Casa de Misericórdia de Araras As três mulheres que morreram e o homem que foi socorrido em estado grave tiveram o carro em que estavam atingido por outro veículo na Rodovia Wilson Finardi (SP-191), em Araras. Segundo informações da Polícia Rodoviária de Limeira, as quatro vítimas estavam em um Pálio que foi atingido por uma Montana na entrada do bairro Caio Prado. Após o impacto, o Pálio pegou fogo. As vítimas Itelvina e Cristina morreram carbonizadas, a terceira mulher, Ivani foi socorrida pelo homem, mas morreu atropelada por um caminhão. Adilson, que é marido de uma das vítimas, foi socorrido e levado para a Santa Casa de Araras. O motorista da Montana, segundo a polícia abandonou o carro e fugiu a pé. Segundo a Polícia Civil de Araras, a Guarda Civil encaminhou um suspeito ao Plantão Policial no próprio domingo, mas ele negou estar dirigindo o carro e foi liberado. A Polícia Civil fará inquérito para apurar o caso.