Visitação nos Cemitérios deve ser grande a partir desta quinta-feira

Cinco missas estão agendadas para o Dia de Finados no Cemitério Municipal; Cemitério Parque dos Eucaliptos tem uma missa no período da manhã

Milhares de pessoas devem visitar até o próximo domingo (5) os dois cemitérios de Araras, sendo o Municipal no Jardim Nossa Senhora de Fátima, e o Parque dos Eucaliptos (particular), que fica no Jardim Maria Lúcia, zona oeste.

O Cemitério Municipal é administrado pela Secretaria de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais e um esquema especial foi montado desde ontem (1º), que inclui equipes de combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya.

Carlos Cerri Júnior, secretário da pasta, disse que os agentes realizaram um arrastão pelo cemitério ontem e um novo está previsto para o próximo domingo. “Pedimos para que a população colabore e não deixe água parada nos vasos e outros utensílios que podem acumular água da chuva”, orientou.

O serviço de limpeza também foi intensificado durante a semana para receber os visitantes. O Finados é uma das datas que o cemitério mais recebe pessoas e se equipara ao Dia das Mães. “A única diferença do Finados são as visitas que acontecem da quinta-feira até o domingo”, disse Cerri.

Para receber os fieis católicos foram agendadas cinco missas durante todo o dia de hoje na capela, que fica dentro do Cemitério Municipal. A primeira será às 7h e rezada pelo padre José Angelo Mirandola Bryan, da Paróquia Senhor Bom Jesus.

Às 8h30 será do padre Deivison Rodrigo do Amaral, que é da Paróquia de Nossa Senhora das Graças. Às 10h será do padre Marcelo Fagundes da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima. 14H30 do padre Thiago Cabrini, da Capela de São Judas Tadeu e, por fim, às 16h do padre Ismael Vanderlei Avi, da Paróquia de São Francisco de Assis.

O comércio ambulante na praça que fica em frente ao Cemitério Municipal está autorizado, mas somente de pessoas que pagaram a taxa para a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais. Carlos Cerri Júnior enfatiza a proibição do comércio de alimentos e verduras. “Somente está autorizado para quem pagou a taxa e para avenda de vasos, flores e velas. Os demais estão proibidos e temos funcionários da Prefeitura para a fiscalização”, explicou.

Cemitério Parque dos Eucaliptos tem uma missa

Com administração particular, o Cemitério Parque dos Eucaliptos funciona hoje das 7h às 19h. Amanhã (3) e até o domingo (5) o horário é o normal, das 7h ás 17h. Uma missa está agendada para às 8h de hoje e será rezada pelo padre Nilton Barba, que é da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, localizada no Jardim Cândida. O cemitério fica na Rua Cândido Torales de Gismenes, 100, Jardim Maria Lúcia, zona oeste.

Missas de Finados na capela do Cemitério Municipal

7h: padre José Angelo Mirandola Bryan da Paróquia Senhor Bom Jesus

8h30: padre Deivison Rodrigo do Amaral da Paróquia Nossa Senhora das Graças

10h: padre Marcelo Fagundes da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima

14h30: padre Thiago Cabrini da Capela de São Judas Tadeu

16h padre Ismael Vanderlei Avi da Paróquia de São Francisco de Assis

Funcionamento: das 6h às 20h

Fonte: Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Missa de Finados no Cemitério Parque dos Eucaliptos

8h: padre Nilton Barba da Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Funcionamento: das 7h às 19h

Fonte: Cemitério Parque dos Eucaliptos