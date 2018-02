Visita do governador O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), está de viagem marcada para Araras. Prestes a deixar o cargo de governador...

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), está de viagem marcada para Araras. Prestes a deixar o cargo de governador para sair candidato a presidente da República pelo PSDB, Alckmin já prepara uma visita a Araras. Na agenda, prevista para março, ele visitará a Fatec, recém-inaugurada na cidade. O projeto das Fatecs é “menina dos olhos’ do PSDB paulista – e o imóvel da Fatec ararense não foi inaugurado com a presença do governador, que quer pisar na unidade ararense da faculdade e marcar território no município. Uma comitiva do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) esteve no prédio da faculdade ontem para iniciar os preparativos. O prefeito quer, inclusive, preparar um pacote de inaugurações para aproveitar a visita do governador tucano.

Tá comigo ou não?

Um fato curioso ocorrido há algum tempo ajuda a elucidar um pouco o tom do acirramento político em Araras. O ex-prefeito Nelson Brambilla (PSB) foi visto há algum tempo trocando algumas palavras com o vereador Marcelo de Oliveira (PRB), antigo aliado. O problema é que um integrante da base do governo e um assessor, notando a cena, teriam até mesmo feito uma foto do encontro, com o celular, e enviado na hora para o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), que imediatamente teria ‘enquadrado’ o vereador para saber: afinal, de que lado Marcelo está!? Aparentemente o prefeito ainda tem certo temor de uma eventual ‘mudada de lado’ de Marcelo – que no governo passado foi base aliada de Brambilla, e que chegou já a votar contra a própria base do governo Pedrinho em 2017.

Fiel na causa

O vereador José Roberto Apolari (PTB), que não esconde de ninguém que seu grande objetivo na Câmara é a causa animal, tem tido sucesso nas redes sociais ao mostrar frequentemente casos em que ele e apoiadores ‘resgatam’ animais que estão em situação de abandono ou até mesmo sofrendo violência. O fiel escudeiro do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) na Câmara garante que a atividade parlamentar não tem atrapalhado em nada sua atuação na causa animal. Aliás, conforme relatam os mais próximos de Apolari, ele tem doado todo o valor recebido como ‘salário’ de vereador para bancar atos da causa animal – quem é próximo do vereador garante que ele tem, inclusive, como comprovar que aplica toda a verba que seria para uso próprio na causa todos os meses.

90% de amor

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) citou, durante o lançamento do aplicativo de celular da Prefeitura de Araras, que os ararenses têm mostrado orgulho da própria cidade. Segundo ele uma pesquisa que recentemente chegou ao gabinete mostra que mais de 90% dos que moram na cidade classificam como “bom ou ótimo” morar em Araras. Apesar do entusiasmo com a pesquisa o prefeito garante: quer aumentar essa ‘satisfação’ de quem mora na cidade, fazendo os dados chegarem perto dos 100%.

Repercutiu

Repercutiu, e muito, na cidade a matéria publicada pela Tribuna sobre alguns dos carrinhos de lanche que simplesmente resolveram “cobrir” passeios públicos em pontos variados da cidade. Depois da matéria, a Tribuna recebeu críticas e elogios pelas redes sociais e até pelo telefone. Uma leitora do jornal ligou já no início da semana em que o caso foi publicado, reclamando que em locais ao redor da Praça Barão de Araras os carrinhos também apresentam um problema: ocupam as calçadas a ponto de impedirem passagem de pedestres, que precisam andar pela rua, às vezes. A leitora contou que há pouco mais de 15 dias precisava ir ao banco e simplesmente teve que andar pela rua com um bebê no colo. Ela alega que já reclamou “infinitas vezes” na Prefeitura, “que não fez nada”, sobre o uso quase que total de calçadas para cadeiras aos clientes do carrinhos. É preciso lembrar que o problema de alguns “abusos” não começou agora, e nem na atual administração municipal, mas com a “vista grossa” do Poder Executivo parece estar se acentuando.

EPTV e Prefeitura

A Prefeitura de Araras visivelmente ‘tomou gosto’ em replicar as matérias da emissora televisiva EPTV que fazem referência a Araras – evidentemente as que têm algum viés positivo. Por meio do Facebook do Poder Público algumas matérias da emissora afiliada da Rede Globo são replicadas pela administração municipal – mesmo que o tema já tenha sido abordado pela imprensa ararense. A explicação pode ter correlação com o fato da emissora ser ligada à Globo e a certa “admiração” que o brasileiro tem pela principal empresa de mídia televisiva do país, ou seja, o ‘status’ de se ver na Globo.

Experiente

Dentre críticas e elogios ao presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) é preciso que se lembre que ‘Pedrão’ tem experiência no mundo político, e mesmo sendo firme em algumas posturas, sabe conduzir com habilidade o comando de uma Câmara bastante dividida. Eliseu também sabe usar de estratégia – válida no jogo democrático – para fazer valer suas posições. Na primeira sessão da Câmara de 2018, por exemplo, até evitando que nomes da base do governo votassem ao contrário do que pretendia seu grupo, Eliseu foi o primeiro a declarar voto em decisão sobre um recurso do opositor Jackson de Jesus (Pros), que queria indicar nomes de substitutos em comissões. Como poderia haver confusão entre aliados – se deveriam votar ‘sim’ ou ‘não’ – Pedrão marcou posição e a base teve claramente o sinal de qual caminho esperava-se dela. Não deu outra: Jackson de Jesus e os demais opositores foram votos vencidos.

Quarta de cinzas

Com o Carnaval na última terça-feira (12) o expediente das repartições públicas e de muitas empresas ficou prejudicado na segunda-feira, entre o domingo e o feriado. Com isso, até a sessão da Câmara – tradicionalmente marcada para as segundas-feiras – foi alterada para a quarta-feira. A ‘esticadinha’ na folga dos funcionários da Casa já é praxe antiga, e não é nenhuma regalia exclusiva deles. A própria Prefeitura, escolas, unidades do Poupatempo e bancos sempre ficam fechados na segunda de Carnaval. Afinal, mesmo não sendo feriado, o Carnaval é praticamente ‘sagrado’ no Brasil, e efetivamente os quatro dias não costumam ser muito produtivos para a economia nacional. Mas os serviços voltaram normalmente na quarta-feira, como de praxe.

TORPEDO

“Cidadão: fazer uma cidade melhor está na sua mão!”

Do secretário de Administração, Bruno Roza, ao conclamar a participação dos ararenses pelo aplicativo da Prefeitura, que permite aos cidadãos reclamarem e cobrarem do Poder Público Municipal ações em várias áreas que necessitam de intervenção da Prefeitura de Araras