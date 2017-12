Violonista italiano faz show gratuito na Casa da Memória, nesta quinta-feira

Na noite desta quinta-feira (14), a Casa da Memória de Araras Pedro Pessotto Filho irá receber o show do violonista italiano Diego Salvetti, a...

Na noite desta quinta-feira (14), a Casa da Memória de Araras Pedro Pessotto Filho irá receber o show do violonista italiano Diego Salvetti, a partir das 20h30, com entrada franca.

A apresentação faz parte do projeto “Sala Vip”, patrocinado do pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Cultura. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3542-7602.

Sobre o violonista

Diego Salvetti, nascido em Bergamo (Itália), em 1982, é de uma família de músicos. Com o pai, iniciou seus estudos de teoria musical; o violão veio com os ensinamentos do maestro e compósito italiano Giovanni Podera.

Com apenas 11 anos, na categoria juvenil, venceu o 13º Concurso de Violão em Genova – “Pasquale Tarrafo”; estudou com maestro Giorgio Oltremari no Conservatório de Bergamo “G. Donizetti”, onde, depois de 10 anos, obteve o mestrado em violão erudito.

No ano 2000, ganhou a renomada bolsa de estudos da Associação Bergamasca “Amici di Lino Barbisotti” (14º Concurso). Atualmente, desenvolve trabalhos como violonista, compositor e professor, além de ministrar workshops (seminários/ curso de curta duração) e master class (aulas) em todo o Brasil. (fonte: www.diegosalvetti.com)