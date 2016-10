Em tempos de crise são comuns os ataques de todos os tipos contra a chamada classe dominante, e muitas das vezes, o apontado como...

Em tempos de crise são comuns os ataques de todos os tipos contra a chamada classe dominante, e muitas das vezes, o apontado como principal “culpado” pelas demissões em massa, quebra de empresas e até da conjuntura econômica acaba sendo o empresário – por vezes, mais hostilizado do que o próprio governo.

Há quem veja na figura do empresário brasileiro uma espécie de vilão, malfadado a explorar os trabalhadores e enriquecer de forma escusa e exploratória. Mas a situação do país demonstra que este tipo de apontamento, além de desprovido de argumentos, ainda é completamente errôneo e preconceituoso. Vale lembrar: o empresário é o grande gerador de riquezas, de empregos e dos recursos captados pelo estado com os impostos.

Há um mito de que o empresariado, no Brasil, é formado por famílias abastadas, que pouco se importam com a situação do país e acumulam riquezas advindas do trabalho alheio. Pode até existir este tipo de perfil dentro da classe – a minoria – até mesmo por uma característica quase sempre pouco citada: o grande volume de empregos no país é oferecido principalmente pelos pequenos e médios empresários. Percentualmente, são poucos os que trabalham para grandes multinacionais.

Reportagem do Portal Uol publicada em 2013 apontou que, já naquela época, as micro e pequenas empresas brasileiras eram responsáveis por 52% dos empregos formais no país, o que representava 40% da massa salarial, conforme dados da MPE Indicadores – Pequenos Negócios no Brasil, realizada pelo Sebrae (Agência de Apoio ao Empreendedor e Pequeno Empresário) em parceria com IBQP (Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade).

Desmistificada a idéia de que a oferta de empregos no país está predominantemente nas mãos dos grandes empresários, há ainda que se ressaltar a importância do crescimento das empresas no país – não do empresário em si – para a retomada da pujança econômica do Brasil.

Mas existem fatores que impedem e dificultam tal crescimento: entraves governamentais, as taxas e impostos, a má impressão de parcela da população em relação ao empresariado, além de um outro obstáculo preocupante e pouco levantado: a Justiça Trabalhista. A mesma Justiça que dá direito aos trabalhadores, por vezes joga uma pá de cal no desenvolvimento das diversas atividades no Brasil. E na crise, a situação fica ainda pior.

A crítica ao judiciário pode parecer absurda, mas quem a faz é o próprio representante do judiciário. Na segunda-feira (24) o juiz trabalhista Henrique Hinz proferiu a alunos do curso de Direito da Unar, palestra com o tema “Desafios da negociação coletiva em tempos de crise econômica”. O experiente magistrado despertou nos futuros advogados, delegados, juízes e promotores a reflexão acerca dos próprios entraves promovidos pela Justiça – em uma espécie de “mea culpa”, não dele, mas do setor em que está inserido.

O magistrado até defendeu a CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) e citou a importância dos sindicatos na negociação dos direitos dos trabalhadores. Mas foi firme ao criticar algumas situações, como o autoritarismo e irredutibilidade de alguns líderes sindicais, ou decisões da Justiça do Trabalho que vão contra até mesmo às convenções coletivas decididas por determinadas classes de trabalhadores, ante a crise iminente.

O assunto “empresário” não foi abordado diretamente pelo palestrante, mas uma análise mais sutil deixa claro que até o julgador observa, com sua longa experiência na área trabalhista, que tanto quanto os trabalhadores, muitos empresários também são vítimas da crise.

Há bons e maus empresários. Há bons e maus sindicalistas. Há bons e maus trabalhadores. Mas nenhuma das classes é composta somente por pessoas imaculadas, tampouco só por pessoas de má índole. E o empresariado, como parte da sociedade, acompanha esta lógica. A atividade empresarial não é só lícita, mas fundamental para o desenvolvimento do país e é a alternativa real para sairmos da crise pela qual o país atravessa.