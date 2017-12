Vila São Jorge terá linha de ônibus circulando em todo o bairro

O TCA (Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras) irá atender já nos próximos dias a Vila São Jorge em toda a sua extensão....

O TCA (Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras) irá atender já nos próximos dias a Vila São Jorge em toda a sua extensão. A reivindicação, que partiu dos próprios moradores do bairro da Região Sul, foi apresentada pela vereadora Deise Olímpio (PSC), que na tarde de segunda-feira (18) conheceu o trajeto do coletivo, acompanhada do presidente da autarquia, Élcio Rodrigues Júnior.

“Faz 20 anos que a população da Vila São Jorge não tinha uma condução que circula dentro do bairro. Por esse motivo, o TCA resolveu atender esse pedido, o que irá facilitar muito a locomoção destas pessoas”, explicou o presidente. Mais informações sobre a nova linha de ônibus (itinerários e horários) podem ser obtidas pelo telefone 3543-1820.