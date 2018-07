Vigilância Sanitária notifica Saema 70 vezes em um dia

Setor responsável por por fiscalizar cumprimento de normas sanitárias apontou ao menos 70 irregularidades e elaborou em todos os casos autos de infração A...

Compartilhe em suas redes sociais!

Setor responsável por por fiscalizar cumprimento de normas sanitárias apontou ao menos 70 irregularidades e elaborou em todos os casos autos de infração

A Vigilância Sanitária de Araras lavrou quase 70 autos de infração contra o Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente) de Araras ao apontar que a empresa que distribui água em Araras descumpriu diversas normas estabelecidas por lei estadual, normas do Corpo de Bombeiros, Portarias do Ministério da Saúde e outros diversos regulamentos.

Segundo o Saema, os apontamentos não são graves, e estão sendo solucionados. A autarquia informou que os apontamentos estão sendo solucionados, e que poderiam ser feitos em apenas uma notificação – ou seja, que cada notificação corresponde a apenas um apontamento, e que os casos não são urgentes. Segundo o Saema, no geral a Vigilância apontou “locais inadequados para determinados materiais”. A única urgência foi em relação ao envasamento de copos de água, que foi suspensa no dia. Os outros apontamentos estão sendo resolvidos, segundo a autarquia.

As infrações, de acordo com informações publicadas pela Vigilância Sanitária, foram cometidas em diversos pontos, como instalações do Saema na Cascata, Caio Prado, Elihu Root, Assentamentos II e III, Distrito Industrial V, Marimbondo, e a própria sede do Saema, na Rua Ciro Lagazzi/ Jardim Cândida. Além disso foram lavrados autos de infrações por supostas irregularidades em locais de captação de água da autarquia – como nas represas Tambury, Hermínio Ometto e Rio Mogi Guaçu.

Na sede da autarquia a Vigilância Sanitária alega que o Saema comete as seguintes infrações sanitárias: “extrair, produzir, fabricar, transformar, preparar, manipular, purificar, fracionar, embalar ou reembalar, importar, exportar, armazenar, expedir, transportar, comprar, vender, ceder ou usar produtos de interesse à saúde, sem os padrões de identidade, qualidade e segurança”; e ainda “transgredir outras normas legais federais ou estaduais, destinadas à promoção, prevenção e proteção à saúde”.

Na Represa Hermínio Ometto a Vigilância notificou o Saema e lavrou autos de infração porque o Saema deveria seguir lei que impõe que “projetos de construção, ampliação e reforma de sistema de abastecimento de água, sejam públicos ou privados, individuais ou coletivos, deverão ser elaborados, executados e operados conforme normas técnicas estabelecidas pela autoridade sanitária competente” e ainda por não cumprir algumas obrigações como empregador, como “comunicar imediatamente à autoridade sanitária a detecção de quaisquer riscos para a saúde do trabalhador, sejam físicos, químicos, biológicos, operacionais ou provenientes da organização do trabalho”, dentre outros itens previstos em lei estadual.

Infrações foram detectadas também na Represa Tambury e na captação no Rio Mogi Guaçu. Dentre elas a Vigilância entende que o Saema não cumpriu a norma que prevê que “a saúde do trabalhador deverá ser resguardada, tanto nas relações sociais que se estabelecem entre o capital e o trabalho, como no processo de produção”

Além disso infrações na ETA (Estação de Tratamento de Água) foram apontadas pela Vigilância.

Ainda de acordo com a Vigilância Sanitária, o Saema não teria cumprido as obrigações de manter as condições e a organizações de trabalho adequadas às condições psicofísicas dos trabalhadores; garantir e facilitar o acesso das autoridades sanitárias, Comissões Internas de Prevenção de Acidentes – CIPAs e representantes dos sindicatos de trabalhadores aos locais de trabalho, a qualquer dia e horário, fornecendo todas as informações e dados solicitados; dar ampla informação aos trabalhadores e CIPAs sobre os riscos aos quais estão expostos; arcar com os custos de estudos e pesquisas que visem esclarecer os riscos ao ambiente de trabalho e ao meio ambiente; e comunicar imediatamente à autoridade sanitária a detecção de quaisquer riscos para a saúde do trabalhador, sejam físicos, químicos, biológicos, operacionais ou provenientes da organização do trabalho, elaborando cronograma e implementando a correção dos mesmos (tudo isso em relação ao Poço Marimbondo).

A lei estadual exige que “os projetos de construção, ampliação e reforma de sistema de abastecimento de água, sejam públicos ou privados, individuais ou coletivos, deverão ser elaborados, executados e operados conforme normas técnicas estabelecidas pela autoridade sanitária competente”, o que seria descumprido também em relação ao Poço Marimbondo.

As mesmas infrações teriam sido cometidas em relação à Cascata, inclusive em poços daquela localidade.

A estação do Saema no bairro Elihu Root teria os mesmos problemas apontados nos demais casos e também houve registro de infrações nas localidades.

No caso da estação de Elihu Root, o Saema estaria descumprindo a norma que obriga parâmetros de potabilidade. Segundo a Vigilância Sanitária, a autarquia descumpriu a seguinte norma: “Nos projetos, obras e operações de sistemas de abastecimento de água, sejam públicos ou privados, individuais ou coletivos, deverão ser obedecidos os seguintes princípios gerais, independentemente de outras exigências técnicas eventualmente estabelecidas: a água distribuída deverá obedecer às normas e aos padrões de potabilidade estabelecidos pela autoridade sanitária competente; e a fluoretação da água distribuída através de sistemas de abastecimento deverá obedecer ao padrão estabelecido pela autoridade sanitária competente”. Ou seja, tanto o padrão de potabilidade quanto de fluoretação estariam sendo desrespeitados.