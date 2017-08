VÍDEO – Veja como foi a abertura da Festa do Peão 2017

Começou na sexta-feira, dia 11 de agosto, uma das festas mais aguardadas pelos ararenses, a Festa do Peão de Araras. E mais uma...

Começou na sexta-feira, dia 11 de agosto, uma das festas mais aguardadas pelos ararenses, a Festa do Peão de Araras. E mais uma vez o evento traz os shows de artistas consagrados da música sertaneja.

A abertura contou com o show da dupla Maiara & Maraísa e Marco Matteo, além da abertura do rodeio profissional, valendo pela semifinal do Circuito PBR (Professional Bull Riders), e provas de 3 tambores, envolvendo dezenas de amazonas.

Shows musicais na Festa do Peão

11/08 – Maiara & Maraisa + Marco Matteo

12/08 – Matheus & Kaun

13/08 – Marília Mendonça

14/08 – Luan Santana

15/08 – Pedro Paulo & Alex