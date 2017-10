VÍDEO: Sorteio da CDHU lotou o Ginásio Municipal

Os 212 apartamentos construídos pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano) na Avenida Luiz Carlos Tunes (Novela), zona leste, foram sorteados na tarde desta...

Os 212 apartamentos construídos pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano) na Avenida Luiz Carlos Tunes (Novela), zona leste, foram sorteados na tarde desta quinta-feira (26), no Ginásio de Esporte Nelson Rüegger.

O ginásio ficou praticamente lotado, todos na expectativa em ser um dos sorteados. Porém, o número de apartamentos era relativamente baixo em comparação ao número de pessoas cadastradas: 3.593

Além dos 212 apartamentos, foram sorteados também nomes para o cadastro reserva da CDHU. O secretário municipal de Habitação de Araras, Felipe Castro, ressalta que a pessoa que for sorteada não garante que ela ficará com o apartamento, pois terá que preencher todos os requisitos estabelecidos pelo Governo de São Paulo.

“A pessoa sorteada será chamada para o palco e vai receber um envelope com os documentos necessários para apresentar e seguir na habilitação, feita pela CDHU”, disse. No envelope constará o dia e horário que os funcionários da CDHU estarão em Araras para a habilitação, possivelmente em janeiro de 2018.

Por fim, a entrega dos apartamentos será feita em duas fases, sendo a primeira com 136 unidades, prevista para fevereiro de 2018, e as demais 76 até setembro do mesmo ano.