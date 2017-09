VÍDEO: Saiba mais sobre energia solar fotovoltaica da Semana Tecnológica

Termina nesta sexta-feira (29) a 3ª Semana Tecnológica do Senai Araras. O evento traz palestras e minicursos voltados para alunos, profissionais, empresários e comunidade....

Termina nesta sexta-feira (29) a 3ª Semana Tecnológica do Senai Araras. O evento traz palestras e minicursos voltados para alunos, profissionais, empresários e comunidade. É gratuita a participação no evento, mas as vagas para as palestras são limitadas e os interessados devem se inscrever com antecedência.

O objetivo é divulgar informações e atualizações tecnológicas dos mais diversos segmentos industriais.

Estão sendo apresentadas novas tendências de mercado como: energia solar fotovoltaica, Indústria 4.0, automação industrial, modelagem e simulações de conjuntos industriais e eficiência energética.

O evento conta com exposição das empresas de Araras e região, dentre elas: ITW Chemical, Solaris, Pérsico, Gedore, Starret e Weg/Empresas Guimarães.

Mais Informações: Telefone: (19) 3543-1760 ou e-mail: senaiararas@sp.senai.br. A escola Senai Ivan Fábio Zurita, fica na Avenida Ignácio Zurita Neto, 1025 – Jardim das Flores.