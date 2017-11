VÍDEO: Placas e Monumentos da Praça Barão de Araras

A Praça Barão de Araras é uma das mais belas do interior paulista e seu espaço público existe desde a fundação do município, há...

A Praça Barão de Araras é uma das mais belas do interior paulista e seu espaço público existe desde a fundação do município, há mais de 150 anos, pois a primeira capela de Nossa Senhora do Patrocínio foi construída também na própria praça, antes da atual Basílica.

O local já teve outras denominações, como Jardim Público. Hoje, a Praça Barão conta com 18 placas e monumentos, além de 4 edificações. A Tribuna produziu um vídeo para mostrar todas essas homenagens. Nesse levantamento informal da Tribuna, não estão computadas as edificações dos dois pontos de táxi, as cobertudas dos pontos de ônibus e nem as duas bancas de jornais instaladas no local – apenas uma está em funcionamento, e também não

Ao longo de toda sua história, a Praça Barão de Araras já teve outras placas ou monumentos, já retiradas por motivos diversos, como as estátuas da Fonte Luminosa, um moinho de vento e até uma “Árvore Monstro” – essa já derrubada.

As quatro edificações citadas no vídeo são a Basílica de Nossa Senhora do Patrocínio, a Casa da Cultura Emílio Silvestre Wolff, o Coreto e o Mictório Municipal com um Posto da Guarda Municipal em cima.