VÍDEO: Ex-jogador Edmilson prestigia inauguração do Savegnago

A rede Savegnago de Supermercados inaugurou no último dia 13 de dezembro sua loja 41 em Araras/SP. No total, foram cerca de R$ 14 milhões em investimento na loja que já está em pleno funcionamento e gerou 230 novas vagas de empregos.

A família Savegnago, que é de Sertãozinho/SP, esteve presente em peso para a solenidade de inauguração, além de várias autoridades locais. Quem também chamou a atenção foi o ex-jogador de futebol Edmilson, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002. Foi revelado pelo São Paulo e depois teve passagem marcante também pelo Barcelona, da Espanha.

A Tribuna bateu um papo com Edmilson, que contou sobre seus planos no meio do futebol e também relembrou confrontos que teve com o União São João em sua época de São Paulo. Veja o vídeo.