Vida sustentável na escola Padre Hercílio Bertolini

Os 490 estudantes da Emef Padre Hercílio Bertolini, José Ometto 1, zona leste, aprendem na sala de aula a importância em adotar pequenas atitudes para preservar o meio ambiente e transformar a região em que residem.

Chamado de Com-Vida (Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida), o projeto também inclui outras escolas como o a Emei Nona Catharina e Emei Paulo Gomes Barbosa, ambas na zona leste.

Cada unidade de ensino aplica atividades que motivam o bem estar e os cuidados com o meio ambiente. Aliás, cada professor participa de um curso composto por 10 módulos. Concluído, cada módulo é trabalhado com os alunos – teoria e prática.

A diretora da Padre Hercílio, Enis Aparecida Mariano Ricci, cita que um dos projetos que os alunos da escola, com faixa etária dos seis aos 11 anos, é o que recolhe tubos de pasta de dente. Cada aluno entrega na escola tubo que está vazio em casa e seria jogado no lixo.Quando o total de tubos completa cinco quilos, são levados até à Agência dos Correios e entregues para uma empresa do setor.

“No nosso caso, a Colgate recolhe este material e realiza a destinação correta. Para a escola os benefícios são encaminhados com soma de pontuação e que se transforma em verba usada para beneficiar a comunidade escolar”, explica Ricci.

A criatividade também é uma aliada para preservar o meio ambiente. No dia 24 de junho, por exemplo, a escola promoveu sua tradicional Festa Junina, mas com uma novidade: o evento foi sustentável.

“Os participantes que trouxeram copos de casa tinham descontos, assim evitaram usar copos plásticos. São nos pequenos gestos que a comunidade participa e contribui para a qualidade de vida”, finaliza.