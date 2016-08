Vida de muito amor ao próximo

Sentar ao lado de Maria de Lourdes Barbosa Lisardo é garantia de ouvir lindas histórias e relatos de superação, fé e amor ao próximo....

Sentar ao lado de Maria de Lourdes Barbosa Lisardo é garantia de ouvir lindas histórias e relatos de superação, fé e amor ao próximo. A simpática e vaidosa senhora, de 87 anos, reside no Centro de Acolhimento para Idosos Vovó Genny Mercatelly, localizado em um dos espaços da Clínica Antônio Luiz Sayão, no Belvedere, zona sul.

Antes de começar o breve relato de sua rica história de vida é importante contar que ela nunca foi chamada pelo nome de nascimento (Maria de Lourdes), mas sim Vida – a dona Vida. “Eu sempre trabalhei com pessoas e ajudar ao próximo é a minha grande paixão. Como precisava guardar nomes todos os dias eu comecei a chamar as pessoas de vida. Então, com o passar dos anos, me tornei a dona Vida”, conta.

Nascida em Bariri/SP, Vida foi deixada pelo pai ainda na infância e criada em São Paulo/SP. Na capital se casou, aliás, ela corrige: “Me casaram, eu não casei! Não tive tempo de saber quem era meu futuro marido, pois fui obrigada a casar. Então eu não casei, me casaram”, recorda com uma gostosa gargalhada.

Com o esposo teve quatro filhos, sendo três mulheres e um homem, e depois que ficou viúva se mudou para Araras com o filho. Aqui, teve a oportunidade de aprimorar ainda mais sua maior paixão que foi citada no início da reportagem: a ajuda ao próximo.

“Durante 23 anos eu trabalhei ao lado de médicos renomados da cidade no tratamento aos pacientes que eram portadores do HIV (vírus que causa a Aids)”, disse. Vida atuou nessa área bem no início dos anos 1990 – época que os portadores do vírus ainda enfrentavam preconceitos da sociedade. “Infelizmente o preconceito existia muito, mas eles necessitavam apenas de cuidados e carinho”, afirma.

Nos 23 anos, ela disse que acompanhou histórias de luta, mas também assistiu a morte de muitos pacientes. No decorrer dos anos em Araras, dona Vida disse que conheceu grandes pessoas e fez grandes amigos. Mas a vida no interior também foi marcada por momentos tristes, sendo o maior a morte do filho. “Cuidei dele com muito carinho, mas infelizmente faleceu em decorrência de problemas de saúde”, lamenta.

Porém, disse que mesmo com a perda tão dolorosa não deixou de lado a alegria de viver e a força para o trabalho. “Tudo na vida requer discernimento para escolhas e muita fé para tomar decisões”, afirma. Os anos passaram e dona Vida seguiu suas tarefas até chegar aos 87 anos, mas cheia de vida. Questionada se existe algum segredo ou ingrediente para tanta energia e vitalidade, ensina que a fórmula é simples.

“É preciso respeitar as pessoas, suas diferenças e escolhas. Durante todos os anos eu nunca parei de trabalhar e sempre tive iniciativa para mudar quando necessário. Mas o mais importante é cultivar o amor ao próximo, que é o grande mandamento de Deus”, ensina.