Viatura da Guarda se envolve em acidente

Um acidente envolvendo um veículo modelo Escort e uma viatura da Guarda Civil Municipal de Araras foi registrado no final da tarde desta terça (2) no cruzamento da Avenida José Marques da Silva, ao lado do Hospital da Unimed, no Jardim das Flores.

Informações preliminares dão conta de que houve feridos na colisão. O corpo de Bombeiros foi chamado para prestar os primeiros socorros