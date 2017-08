Vestibular de medicina movimenta hotéis e restaurantes

Neste sábado (12) aconteceu o primeiro vestibular da Faculdade de Medicina de Araras e o processo seletivo da São Leopoldo Mandic trouxe mais de...

Neste sábado (12) aconteceu o primeiro vestibular da Faculdade de Medicina de Araras e o processo seletivo da São Leopoldo Mandic trouxe mais de 2 mil vestibulandos para a cidade, segundo a assessoria de comunicação da faculdade. Com tantos candidatos e familiares na cidade, o ritmo e fluxo de pessoas circulando pelo comércio, restaurantes e hotéis na cidade aumentou consideravelmente.

Na rede hoteleira, por exemplo, a vinda dos estudantes ajudou os estabelecimentos a atingir a lotação de 100% de hospedagem, desconsiderando as reservas decorrentes da Festa do Peão que também aconteceu neste fim de semana.

No Hotel Casarão, que fica próximo ao local da prova – na Unar (Centro Universitário Dr. Edmundo Ulson), os vestibulando ocuparam os 24 quartos disponíveis.

“Amanhecemos com 100% dos quartos com hóspedes e certamente foi por causa do vestibular e não por causa da Festa do Peão. Eles chegaram na sexta-feira (11) e fizeram check out antes da prova ”, observou Karina Cordeiro, recepcionista do hotel.

No Trade Garden Hotel foi registrado o mesmo movimento. Segundo a recepcionista Bruna Moraes, o hotel também ficou lotado. “Mesmo com a festa não seria comum lotar o hotel, mas com o vestibular ocupamos os 39 quartos, de sexta-feira até sábado, alguns permaneceram ainda ocupados até domingo (13). Para a Festa do Peão tivemos apenas quatro reservas”, comentou ela.

No Hotel Marques, faltou apartamento para atender a demanda. “Conseguimos receber apenas seis vestibulandos, já que por conta da Festa do Peão já estávamos com as instalações ocupadas na sua maioria. Tivemos que deixar de atender por falta de quartos disponíveis”, comentou???.

No seguimento de alimentação, o vestibular não provocou o movimento esperado nos restaurantes da cidade. No Restaurante Mussarelli, próximo ao local da prova não houve aumento de público. “Não senti diferença nenhuma por conta do vestibular”, disse Vinícius Mussarelli.

No Supermercado Três Estrelas o aumento de consumidores durante o sábado foi pequeno. O local traz opções de mercearia e bebidas.

Em outro estabelecimento, pouco mais distante do Cândida, o Monte Olimpo – que trabalha com serviço de comida por quilo, o movimento foi um pouco maior em decorrencia dos vestibulandos, mas nada excepcional.

O curso

O prazo para início das aulas da Faculdade de Medicina de Araras está previsto para 21 de agosto. De acordo com a instituição serão ofertadas 55 vagas anuais, sendo que seis destas destinadas para alunos com bolsas de estudo em modelo integral.

A prova do primeiro vestibular para o curso começou às 13h e terminou às 18h do sábado (12). Hoje (15) está prevista a divulgação dos aprovados na 1ª chamada. Já entre 18 e 20 de agosto ocorre a matrícula dos convidados e a partir de 21 de agosto matrículas para as vagas remanescentes.

Segundo consta no site da instituição, a unidade de Araras tem como mantenedora a unidade de Campinas da Mandic. Ambas possuem o mesmo projeto pedagógico.

As aula serão em período integral e com seis anos de duração, sendo 12 semestres letivos. Dois destes correspondem ao internato. O campus de Araras fica localizado na Avenida Dona Renata, 71, prédio anexo da Unar.

A estrutura conta com laboratório de anatomia tradicional, ciências morfológicas; laboratório de habilidades e técnicas cirúrgicas; laboratório de ciências fisiológicas, bioquímica e histologia; biblioteca; e dois auditórios (um com capacidade para 170 pessoas e o segundo para 130 pessoas). O credenciamento no Ministério da Educação aconteceu em 1º de julho. (RP)