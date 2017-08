Vereadores querem obrigar leitura da Bíblia em sessões da Câmara

A Câmara de Araras deve analisar em breve a proposta de manter, em todas as reuniões, um exemplar da Bíblia cristã sobre a Mesa...

Compartilhe em suas redes sociais!

A Câmara de Araras deve analisar em breve a proposta de manter, em todas as reuniões, um exemplar da Bíblia cristã sobre a Mesa da Presidência. Conforme Tribuna apurou, a ideia partiu dos vereadores Deise Olímpio (PSC), Regina Corrochel (PTB) e Marcelo de Oliveira (PRB) e prevê alterações no próprio Regimento da Câmara – uma espécie de código de regras do Poder Legislativo. Com as mudanças no Regimento, poderia se tornar regra a leitura de trechos bíblicos durante as reuniões da Câmara de Araras.

A proposta de ler a bíblia cristã e ainda de manter um exemplar do livro nas sessões foi indicada pelo trio de vereadores na última quarta-feira (23). Deise Olímpio, Regina Corrochel e Marcelo de Oliveira foram eleitos com apoio maciço de um grupo religioso da cidade, a IEQ (Igreja do Evangelho Quadrangular) de Araras.

Além de sugerirem “citação de trechos bíblicos e a permanência da bíblia sobre a mesa da presidência durante as sessões ordinárias”, os vereadores ainda indicaram a permanência da bíblia sobre a mesa da presidência durante as sessões ordinárias.

Apesar da medida ser assinada originalmente pelos três vereadores, quase todos os outros vereadores assinaram a proposta, manifestando apoio. Apenas Francisco Nucci (PR) não assinou a indicação. Nucci pondera que ele não se opõe à Bíblia, mas o vereador entende que não cabe à Câmara manifestações religiosas do tipo.

Confira matéria completa do assunto na edição impressa da Tribuna desta terça-feira (29).