Vereadores propõem mais de 300 indicações e 7 projetos

Apesar da infinidade de requerimentos, moções e indicações feitas pelos novos vereadores apenas sete projetos de lei foram apresentados pelos vereadores até agora, segundo informações obtidas em consulta ao próprio sistema da Câmara. Só de indicações são mais de 300.

Desses projetos, a maior parte se refere à denominação de ruas, inclusão de evento em calendário municipal ou ainda instituição de semana de conscientização sobre algum tema.

Em relação a projetos oficialmente apresentados e ligados ao dia-a-dia da população apenas Jackson de Jesus (PROS) apresentou proposta, sendo duas na área de Saúde. O vereador sugeriu à população projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicidade da listagem de medicamentos disponíveis na rede pública municipal de saúde de Araras. Se a lei for aprovada a divulgação deverá ser feita através do site oficial da Prefeitura e afixação através de cartazes em painéis ou quadro de informações em lugar visível aos munícipes. Com isso a população poderia saber detalhadamente todos os medicamentos disponíveis para serem retirados na rede pública.

Além dessa ideia, Jackson ainda apresentou proposta para que exista a obrigatoriedade dos hospitais, unidades de saúde, centros de saúde, postos de saúde e os demais estabelecimentos de saúde instalados no município em fixarem em local visível, lista dos médicos plantonistas e do responsável pelo plantão. Pela proposta os estabelecimentos teriam ainda que informar a população qual a especialidade médica dos plantonistas.

Os dois projetos já foram lidos e devem passar por análise de comissões internas para então serem apreciados pelos vereadores nas próximas sessões da Câmara.

Além dos projetos de Jackson, outros cinco foram propostos. Num deles a vereadora Anete Casagrande (PSDB) quer que passe a se chamar Rua Ângelo de Rossi a atual Rua 8 do Jardim Bosque dos Ipês.

José Roberto Apolari (PTB) apresentou projeto que institui a Semana de Conscientização sobre Posse Responsável e Adoção de Animais no Município de Araras. Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) apresentou projeto que denomina de Professor Carlos Alberto Dalla Costa uma oura via pública da zona do Trevo.

Marcelo de Oliveira (PRB) propôs projetos que incluem no Calendário Oficial de Araras a Semana Municipal de Conscientização e Respeito a Fibromialgia e o Dia de Conscientização sobre o tema.

Os vereadores Carlos Alberto Jacovetti (Rede), Deise Olímpio (PSC), Eduardo Elias Dias, o Du (PHS), Regina Corrochel (PTB), Romildo Borelli, o Baiano (PSD) e Francisco Nucci (PR) ainda não apresentaram projetos à Casa Legislativa.

Projetos de Lei apresentados pelos vereadores

Anete Casagrande:

3/2017 – 02/02/2017 – Denomina Rua Angelo de Rossi a atual Rua 8 do Loteamento Jardim Bosque dos Ipês

Jackson de Jesus:

6/2017 – 07/02/2017 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de publicidade da listagem de medicamentos disponíveis na rede pública municipal de saúde de Araras e dá outras providências correlatas

2/2017 – 27/01/2017 – Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais, unidades de saúde, centros de saúde, postos de saúde e os demais estabelecimentos de saúde instalados no município, fixarem em local visível, lista dos médicos plantonistas e do responsável pelo plantão

José Roberto Apolari:

5/2017 – 03/02/2017 – Institui a Semana de Conscientização sobre Posse Responsável e Adoção de Animais no município de Araras

Marcelo de Oliveira:

4/2017 – 02/02/2017 – Inclui no Calendário Oficial do Município de Araras a Semana Municipal de Conscientização e Respeito a Fibromialgia, tendo seu dia oficial, 12 de maio

1/2017 – 26/01/2017 – Inclui no Calendário Oficial do Município de Araras o Dia de Conscientização e Respeito a Fibromialgia

Pedro Eliseu Sobrinho: