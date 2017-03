Vereadores prestam homenagem às mulheres em Sessão Solene

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que acontece nesta quarta-feira, 8 de Março, a Câmara Municipal realiza no mesmo dia, às 19h30,...

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que acontece nesta quarta-feira, 8 de Março, a Câmara Municipal realiza no mesmo dia, às 19h30, no Plenário Bruno Moysés Batistela, a Sessão Solene em homenagem às mulheres.

Na oportunidade, 11 mulheres que se dedicam e prestam serviços relevantes de ações de cidadania no município serão homenageadas pelos vereadores.

O evento faz parte do calendário oficial do Legislativo desde a publicação da resolução nº 5 do dia 22 de maio de 2007 e será aberto ao público, além de transmitido ao vivo pelo Canal Digital 4 da Net, pela TV Câmara e pelo Portal da Câmara na internet www.araras.sp.leg.br.

O prefeito Pedro Eliseu Filho (PSDB) e a primeira dama e presidente do FUSS (Fundo Social de Solidariedade de Araras), Gabriela Zorzo Eliseu, confirmaram presença no encontro.

As mulheres que serão homenageadas este ano são: Dinalva Aparecida Eugênio Pedro, Lucinda Aparecida Carminatti, Edna Pereira dos Santos, Maria José Ferreira dos Santos, Edna Pereira Gonçalves, Maria Aparecida Gonsales, Andréa Cristina Sorratini Guidotti, Luiza Aparecida Corona Castellar, Dilma Maria de Andrade, Maria Olézia Dezotti, Vilma Favetta Marques. (RP)

