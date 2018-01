Vereadores exigem notas que comprovem saída de alimentos para merenda; denúncia é de que datas divergem

A Comissão de Assuntos Relevantes da Educação exigiu do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) respostas sobre problemas em dezenas de notas de saída da merenda...

A Comissão de Assuntos Relevantes da Educação exigiu do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) respostas sobre problemas em dezenas de notas de saída da merenda escolar em Araras, que não teriam sido emitidas no prazo certo.

Conforme Tribuna apurou, se a Comissão de Assuntos Relevantes da Educação não receber documentação comprovando a entrega dos alimentos que estão com registro de saída, a Câmara pode instalar uma CPI ou encaminhar o caso ao Ministério Público. Já a administração municipal garante que tem como comprovar a saída e entrega de todos os alimentos – e já estaria providenciando a entrega da documentação.

Em resumo, em uma das escolas da cidade, houve pedido da Secretaria Municipal da Educação em dezembro para que a direção escolar assinasse que recebeu alimentos que, em tese, foram entregues em meses anteriores. O problema é que a escola garante que não recebeu os alimentos em dezembro, já que a cozinha está em reforma – os únicos alimentos recebidos seriam os pães, e mesmo assim em quantidade pequena. Além disso há questionamentos da direção escolar de que há notas de saída de meses anteriores e a própria unidade escolar alega não ter como verificar se os alimentos foram entregues.

A Central de Abastecimento garante: os alimentos foram entregues em outras datas, mas há notas emitidas para novembro porque o sistema acaba datando a saída justamente no dia em que notas são geradas. Mesmo assim a Central garante ter um controle rigoroso das saídas, por ter em mãos os “mapas de entrega – e garante que os mapas estão assinados por funcionários da escola Cesário Coimbra. No entendimento da Central, bastaria a direção escolar conferir as notas com os mapas. O problema é que as datas não batem – justamente porque as notas são datadas de quando são geradas.

Além disso a direção do Cesário Coimbra pediu o cancelamento do envio de alimentos. A Central de Abastecimento apresentou documentação de que o pedido de fato ocorreu, mas apenas um dia antes do fornecimento – por isso alimentos perecíveis acabaram doados.

Mesmo assim, com o imbróglio a diretora da Escola Estadual Cesário Coimbra, Danielle Conte Delbem, se recusou a assinar as notas e relatou todo o problema para a Câmara. Os vereadores realizaram então na quarta-feira passada (11) reunião com o prefeito, na qual o chefe do Executivo teria admitido “erro administrativo” devido a inconsistências nas informações das notas fiscais da distribuição da merenda escolar na Escola Cesário Coimbra, reconhecendo que há os atrasos na emissão das notas.

Falando à Tribuna a responsável pela Central de Abastecimento, Mônica Barreto, reconhece que há atraso no envio das notas, mas garante que o atraso sempre ocorreu devido a demora do setor de compras em gerar as notas. Ela ainda pondera que de fato a origem do problema é que as notas demoram a ser emitidas pelo setor de Compras da Prefeitura (vinculado à outra pasta, a Secretaria de Administração). Como as AFs (Autorizações de Fornecimento) precisam ser liberadas pela Administração, há esse atraso. Mônica entende, contudo, que se a Central impedir o fornecimento de produtos perecíveis enquanto as AFs não forem geradas, poderia haver atraso na entrega dos alimentos – ou seja, o setor prefere entregar os alimentos sem as notas, utilizando uma guia provisória, chamada de “mapa de entrega”.

O problema mais acentuado em 2017, reconhecido pela Central de Abastecimento, é que há alimentos fornecidos há mais de 4 meses cujas notas chegaram somente agora. A Central, contudo, garante que há assinatura nos mapas que comprovam a saída dos alimentos – ou seja, o problema seria atraso do setor de compras em gerar as notas.

Mônica Barreto garante tentar o diálogo e ainda cobrar do setor de compras que as notas sejam elaboradas com antecedência e a ideia é que a partir de 2018 haja saída dos alimentos com notas já referentes ao alimento entregue no ato. Ela ainda garante que a Central tem os mapas, assinados, de que os alimentos foram recebidos.

A Comissão composta por Regina Corrochel (PTB), Jackson de Jesus (Pros), Anete Casagrande (PSDB), Deise Olímpio (PSC), Marcelo de Oliveira (PSB) e Romildo Borelli – Baiano (PSD) – quer cópia desses comprovantes – e encaminhou ao prefeito as perguntas levantadas por Danielle Conte, que indaga justamente porque as notas não têm as mesmas datas dos mapas. Ela ainda questiona porque há notas com numeração igual e informações diferentes, ou ainda porque há notas sem assinatura.