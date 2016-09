Vereadores de Araras só não reajustaram salários em 2016 e 2017

Apesar de recorrentes propostas em se reduzir os subsídios dos vereadores em diversas cidades do Brasil, em Araras, nem em um cenário otimista essa...

Apesar de recorrentes propostas em se reduzir os subsídios dos vereadores em diversas cidades do Brasil, em Araras, nem em um cenário otimista essa redução deve ocorrer tão cedo. A Loma (Lei Orçamentária do Município) prevê que os valores pagos aos vereadores, secretários municipais, prefeito e vice-prefeito em Araras são votados pela Câmara, mas isso não pode ser feito a qualquer tempo.

Isso porque a norma determina que compete à Câmara Municipal “fixar de uma para outra Legislatura, através de lei de iniciativa da Mesa da Câmara, até 30 dias antes das eleições municipais, os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais”.

Apesar da Câmara ter decidido, então, não reajustar nesse ano os subsídios a serem recebidos pelos vereadores da próxima legislatura, o reajuste de salários do Poder Legislativo tem sido quase que anual na atual legislatura.

Em 2014 a Mesa da Câmara propôs reajuste aos servidores, e com a sanção do prefeito Nelson Brambilla (PT), foram concedidos “5,85% conforme estabelecido pelo Poder Executivo, para efeito de revisão geral anual nos vencimentos, remunerações e subsídios dos servidores, funcionários e agentes políticos da Câmara Municipal de Araras”.

O reajuste praticamente não ganhou repercussão, ao ser aprovado junto a reajuste concedido a servidores públicos. Em 2014 a Câmara era presidida por Breno Cortella (hoje PDT, mas na época PT) e tinha como vice-presidente Eder Muller (PROS) e secretário Francisco Nucci Neto (hoje PR, mas na época PMDB).

Em 2015 os vereadores também foram beneficiados com reajustes nos valores recebidos, estes repondo novamente a inflação.

Apesar do assunto não ter sido destacado também em 2015, a Mesa da Câmara concedeu (em 1º de março de 2015), a alteração nos valores ao concordar em aumentar os salários de servidores públicos.

Junto do aumento dado aos vencimentos dos servidores públicos ocupantes de cargos de provimento efetivo, das funções de confiança e dos admitidos em caráter temporário – considerando a reposição da inflação (IPCA-E) correspondente a 6,46 % – a Mesa da Câmara também propôs que “os vencimentos dos funcionários em cargos de provimento em comissão e subsídios dos agentes políticos da Câmara Municipal ficam reajustados em 6,46% a título de reposição da inflação (IPCA-E)”. A medida foi sancionada então pelo prefeito Nelson Brambilla, após votação na Casa Legislativa.

A Mesa da Câmara em 2015 era composta pela presidente Magda Celidório (hoje Rede, na época PSDC), pelo vice-presidente Marcelo de Oliveira (PRB) e pelo secretário Carlos José da Silva Nascimento – Zé Bedé (PT).

Ou seja, tanto em 2014 quanto em 2015 já houve a reposição da inflação nos subsídios recebidos pelos vereadores. Tanto é assim que os subsídios aprovados em 2012 (pela Câmara anterior) foram de R$ 4.778,55 para vereador. Já nos dias atuais os subsídios recebidos pelos edis são de R$ 5.384,50.

Os reajustes feitos em 2014 e 2015, contudo, não se estenderam ao prefeito, secretários municipais e ao vice-prefeito. Segundo o Tribunal de Contas de São Paulo, os reajustes anuais de acordo com a inflação são aceitos e devem ser feitos por meio de lei.

“A própria Constituição assegura revisão anual geral sempre na mesma data e sem distinção de índices. Essa revisão estará sempre precedida de lei específica, estabelecendo o índice econômico para a recomposição do valor real de subsídios e salários, nisso alcançando, indistintamente, servidores e agentes políticos”, explica documento do Tribunal.

Proposta de iniciativa popular para salários é viável

Segundo consulta à própria Câmara, sobre a mudança nos salários dos vereadores, caso haja uma propositura (via projeto de iniciativa popular) em relação aos vencimentos (ou subsídios, como são chamados), ela deve ser acolhida pela Casa e seguir os ritos normalmente, aos quais são submetidos quaisquer projetos de iniciativa popular.

Isso porque reza a lei orgânica que esta pode ser emendada mediante proposta de cidadãos, via iniciativa popular assinada, no mínimo, por 5% dos eleitores. Posto isso, a proposta será votada em dois turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e deverá ser aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal.

É importante considerar ainda que um projeto desses costuma levar cerca de 90 dias para tramitar na Câmara. Com isso, o projeto chegaria para ser votado apenas no final do ano, e ainda não poderia ser apreciado em 2016.

Em resumo, não há mais tempo hábil para que essa propositura de novos subsídios ocorra sem ferir a norma vigente. Isso ocorre porque faltam menos de 30 dias para as eleições municipais e a lei orgânica prevê que compete à Câmara “fixar de uma para outra Legislatura, através de lei de iniciativa da Mesa da Câmara, até 30 dias antes das eleições municipais, os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais”. Ou seja, após esse período a Casa não poderia, em tese, alterar os subsídios.

Por isso o projeto de se alterar os subsídios é até viável, mas só poderá ser aprovado pelos próximos vereadores.

Além de não se ter quaisquer perspectivas para que haja redução de salários, também não podem ser aumentados os vencimentos.

Diversos vereadores já haviam dito à Tribuna há alguns meses que a questão de novo reajuste não era pertinente em período de crise econômica pelo qual o país passa. Todos os ouvidos foram unânimes em reafirmar que a iniciativa para mudança de salário dependia da Mesa da Câmara, mas que já havia certo consenso de que a questão deveria permanecer inalterada.