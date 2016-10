Vereadores da oposição ao governo se mantém na Câmara

Dos atuais 11 vereadores da Câmara de Araras, dois não disputaram as eleições para nenhum cargo – casos de Eder Muller (PROS) e...

Dos atuais 11 vereadores da Câmara de Araras, dois não disputaram as eleições para nenhum cargo – casos de Eder Muller (PROS) e Erinson Mercatelli (PSB) – e outros dois – Breno Cortella (PDT) e Bonezinho Corrochel (PTB) – tentaram uma vaga na cadeira de prefeito. Os outros sete restantes disputaram novamente uma vaga na Câmara e viram a oposição ao governo Nelson Brambilla (PT) ganhar força nas eleições de 2016.

Dos sete vereadores que se mantiveram na disputa, cinco era aliados do governo municipal: Magda Celidório (Rede), presidente da Câmara; Marcelo de Oliveira (PRB); Valdevir Anadão – Dê (PT); Carlos Nascimento – Zé Bedé (PT); e o líder do governo na casa, Francisco Nucci (PR). De todos os citados, somente Zé Bedé e Marcelo de Oliveira (este com apoio da Igreja do Evangelho Quadrangular) tiveram crescimento de votantes. O único governista reeleito além de Marcelo foi Francisco Nucci. Nucci, contudo, perdeu cerca de 1.000 votos na comparação entre as eleições de 2012 e 2016, e acabou entrando ‘puxado’ pela votação de sua coligação.

Já os outros dois restantes dos sete vereadores que se mantiveram na disputa pela vaga a partir de 2017 foram reeleitos com relativa folga. Anete Casagrande (PSDB) viu sua votação disparar para 2.088 votos. Mais surpreendente foi o crescimento de Eduardo Dias – Du (PHS) que nas eleições de 2012 teve pouco mais da metade dos votos de 2016: dessa vez foram 1.608 votos.

O terceiro ‘opositor’ do governo Brambilla na atual Câmara foi Bonezinho Corrochel, que mesmo derrotado nas eleições para prefeito, conseguiu ficar em terceiro lugar, à frente do candidato governista Breno Cortella, o quarto colocado – ambos atuais vereadores.

Quem foi oposição ao governo teve aumento de votos

Dos 11 vereadores eleitos, apenas quatro da atual legislatura (ou seja, menos de 40%) conseguiram se reeleger para mais um mandato de quatro anos no Poder Executivo de Araras – ressaltando-se que destes, apenas sete concorreram à nova vaga na Câmara. Mas chama a atenção o fato de que todos os reeleitos que foram oposição a Brambilla na Câmara tiveram crescimento no número de votantes em seus nomes. Além disso os três que não foram reeleitos eram aliados ao governo.

Marcelo de Oliveira (PRB), que com o apoio da Igreja do Evangelho Quadrangular teve 2.273 votos; Anete Casagrande (PSDB), eleita dessa vez com 2.088 votos; e Eduardo Elias, o Du (PHS), com 1.608 votos.

Todos tiveram mais votos do que em 2012, e mesmo Marcelo apoiando o governo atual, ele chegou a entrar em crise com a administração atual após votar contra o reajuste do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) proposto pelo governo.

Em 2012 Marcelo teve 2.136 votos; Anete teve 1.522 votos e Du teve apenas 827 votos.

Já Francisco Nucci, que apoiou o governo Brambilla incondicionalmente – e que chegou a ser Secretário de Saúde na primeira gestão Brambilla e líder do governo na Câmara – teve queda de votos. Apesar de reeleito, na comparação com as eleições de 2012 Nucci viu seu nome perder força – dessa vez ele teve apenas 965 votos, ante a 1.956 votos em 2012 (mas foi eleito por ser o segundo mais votado na coligação PRB/PMB/PR, atrás de Marcelo de Oliveira).

