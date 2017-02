Vereadores aprovam novo apelo para duplicar SP-191

Mais uma moção de apelo para que a Concessionária de Rodovias Arteris/Intervias antecipe a duplicação da Rodovia Wilson Finardi (SP-191) – trecho Araras/Rio Claro...

Mais uma moção de apelo para que a Concessionária de Rodovias Arteris/Intervias antecipe a duplicação da Rodovia Wilson Finardi (SP-191) – trecho Araras/Rio Claro – foi aprovada pelos vereadores da Câmara Municipal na primeira sessão da atual legislatura, ocorrida na segunda-feira (6). Em nota, a assessoria de comunicação da Intervias informa que “ainda não recebeu a Moção citada e aguarda o documento para devida análise de seu conteúdo”.

De autoria da vereadora Anete Monteiro dos Santos Casagrande (PSDB), o documento é o primeiro referente ao caso aprovado pela nova legislatura, mas outros já foram aprovados anteriormente. Aliás, a reivindicação para que a concessionária antecipe a obra é uma constante desde 2013.

Em tempo: o trecho Araras/Rio Claro é o mais movimentado da SP-191 e também o que mais registra mortes em acidentes de trânsito. Porém, a duplicação deve sair neste ano, mais precisamente a partir deste mês, conforme consta no contrato de concessão.

Apesar da data, vereadores aprovam indicações ou moções de apelo há anos e até uma comissão foi criada em 2013 para discutir o assunto. Na época, o então presidente da Câmara Breno Cortella (PDT) foi responsável pela criação da comissão, que contou com relatório feito pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

No relatório divulgado na época, a agência confirmou que o VDM (Volume Médio Diário) de veículos que passam pela rodovia não tinha atingido o índice ideal para a duplicação. Em tese, a obra será feita somente quando o índice passar de quatro mil veículos por dia, que pode ser alcançado neste ano, conforme previsão da Intervias.

Mesmo assim, a vereadora Anete propôs aprovação de mais uma moção de apelo – a segunda de sua autoria desde o ano de 2015. De acordo com informações da assessoria de imprensa da Câmara, “a moção tem o intuito de solicitar rapidez na duplicação da rodovia que dá acesso a três grandes vias do estado: Anhanguera (SP-330), Bandeirantes (SP-348) e Washington Luiz (SP-310) e será encaminhada ao secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, Alberto José Macedo Filho, e ao governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB)”.

Segundo consta na justificativa, a intervenção se faz necessária devido ao fluxo intenso de veículos e ao elevado índice de acidentes, além do trecho próximo ao Distrito Industrial de Araras com grande fluxo de pedestres, ciclistas, caminhões e deslocamentos de trabalhadores.