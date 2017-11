Vereadores ‘acusam’ colega e Presidente decide nomear comissão para apurar denúncias

O presidente da Câmara de Araras, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), confirmou à Tribuna durante a semana que vai dar prosseguimento a apurações em relação...

O presidente da Câmara de Araras, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), confirmou à Tribuna durante a semana que vai dar prosseguimento a apurações em relação aos vereadores Jackson de Jesus (Pros) e José Roberto Apolari (PTB) por condutas que geraram protestos em dois casos distintos dentro da Câmara.

As comissões não terão participação dos vereadores envolvidos. O presidente da Casa, Pedro Eliseu, reforçou que não cabe a ele apurar os casos e por isso apenas cumprirá o Regimento da Casa, nomeando as comissões que então decidirão sobre cada conduta.

Em relação a apuração contra Apolari, o caso gerou celeuma considerável, já que ele foi acusado pelas vereadoras Regina Corrochel (PTB) e Deise Olímpio (PSC) de quebra de decoro parlamentar, ao questionar a ausência de ambas em reuniões na Câmara que debateram o orçamento municipal. O documento que questiona a postura de Apolari também é assinado por Jackson de Jesus (Pros).

Ambas responderam ao vereador em Plenário, na sessão de segunda-feira (30). Regina citou “desconforto causado na última semana” com Apolari e acabou ‘cutucando’ o colega de partido ao lembrar que Apolari era aliado em campanha. Ela teria até questionado a ele se chegou a citar seu nome na audiência pública. Corrochel garantiu que Apolari teria negado as falas, mas que ela mesma verificou as acusações dele em relação a sua ausência nos áudios da sessão de audiência pública. Corrochel se irritou profundamente com o termo “politicagem” – que segundo ela, é termo pejorativo que designa política para interesses pessoais.

Deise Olímpio reafirmou respeito pelo colega, mas cobrou que seu mandato seja respeitado, exigindo recuo de Apolari. “Com essas infelizes palavras, ele acabou infringindo nosso regimento”, citou Deise, reforçando que não admitia ser chamada de “omissa”.

Jackson de Jesus citou que os vereadores foram criticados de forma leviana. Ele voltou a defender que a audiência deveria ser realizada somente antes possibilidade de emendas e voltou a citar que a audiência era sim inócua.

Jackson de Jesus, que também assina documento contra a fala de Apolari, foi alvo de outra reclamação, desta vez da chefe de Gabinete Pâmela Paloma Bueno de Oliveira e da assessora, Raiane Sommer Macedo, ambas indicadas por Apolari – e que desempenham atividades de assessoramento a Apolari na Câmara.

O problema começou porque Jackson estaria insatisfeito com o fato de que ele, mesmo sendo membro da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), não estaria sendo avisado das reuniões da Comissão. O vereador se irritou ao ouvir da assessoria de Apolari que ele não deveria participar das reuniões da CCJ quando os projetos apurados fossem assinados por ele. À Tribuna Jackson reforçou que queria apenas participar das reuniões da CCJ em todas as hipóteses.

A discussão mais acalorada, que teria gerado a discussão entre Jackson e a chefe de gabinete de Apolari, Pâmela de Oliveira, foi justamente em relação a CCJ. Jackson ficou ainda mais incomodado ao ver a chefe de Gabinete intervindo nas reuniões, e defendeu que a participação nos debates ficasse limitada ao vereador Apolari – o que teria irritado o vereador do Pros é que a chefe de Gabinete teria interferido seguidas vezes na reunião. Para Jackson, cabe aos vereadores a participação nas comissões internas, e não a assessores e chefes de gabinete.

O vereador conversou com a Tribuna, mas ainda não tomou conhecimento sobre o que exatamente foi alegado em relação a ele. Ele confirmou à Tribuna que foi firme, principalmente ao ouvir Pâmela alegar que ela seria “chefe de Gabinete do vereador Apolari”. Jackson garantiu que reforçou que a funcionária é chefe de Gabinete da Câmara, e não de algum vereador, e complementou que de fato não concordou em permitir que assessores e demais funcionários participassem das reuniões de comissões de forma pró-ativa. “Defendo as prerrogativas de vereador”, ponderou Jesus.

Tanto a chefe de Gabinete Pâmela Paloma Bueno de Oliveira e a assessora, Raiane Sommer Macedo, foram procuradas, mas preferiram não se pronunciar sobre o assunto, garantindo que o que precisavam falar está no ofício endereçado à Presidência da Câmara.