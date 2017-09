Vereadora “cobra” Educação e critica gasto de R$ 60 mil com becas

A vereadora Regina Corrochel (PTB) voltou a cobrar incisivamente a Secretaria da Educação de Araras, criticando gastos e apontando problemas em escolas da rede...

A vereadora Regina Corrochel (PTB) voltou a cobrar incisivamente a Secretaria da Educação de Araras, criticando gastos e apontando problemas em escolas da rede municipal. As críticas foram feitas na segunda-feira (18), na sessão da Câmara.

Desta vez a vereadora petebista criticou a abertura de licitação para aquisição futura de becas e acessórios aos alunos da rede municipal de ensino. A licitação teve valor global estimado de R$ 61 mil e prevê a aquisição de quase 2 mil becas para alunos do ensino fundamental (quinto e nono anos).

Seriam mil becas, mil faixas e mil peças do tipo jabor a alunos do quinto ano do ensino fundamental. Além disso a licitação prevê a compra de 2.100 peças (700 becas, 700 faixas e 700 peças do tipo jabor) a alunos do nono ano do fundamental. As mais de 5 mil peças serviriam para formatura dos alunos.

Corrochel criticou o gasto “em plena crise” e sugeriu que a ‘formatura’ dos alunos fosse feita com os uniformes. Ela cutucou a pasta e reforçou que nem os uniformes dos alunos foram entregues ainda. Depois defendeu o uso da beca em formaturas de nível superior. “A beca geralmente é quando conclui o nível universitário”, disse Regina.

A professora ainda ressaltou que o gasto com as becas não pode ser pago com verbas federais que vêm para a Educação, via Fundeb – ou seja, o gasto seria do município. “Mesmo se pudesse pagar, temos o fator economia”, sugeriu.

Ainda falando no Plenário da Câmara, a edil cobrou fiscalização firme nos recursos públicos e voltou a criticar a abertura de outra licitação, esta para empresa que faria assessoramento na Secretaria. A professora não concordou com a resposta da secretária Mariana Mani Moura esta primeira licitação (publicada pela Tribuna na semana passada), reforçando que pouco importa o tipo de licitação, e que o problema é o gasto. “Achei sim desnecessária a abertura da licitação”, resumiu.

Para a vereadora, a pasta tem falhado em diversos setores e já teria havido tempo hábil para o novo governo corrigir as falhas. “A senhora secretária (de Educação, Mariana Mani Moura) também fala muito em erros da gestão passada. Até acredito que muitas críticas e equívocos ocorreram. Porém já temos quase nove meses de governo, e problemas de gestão ou herança ruim não podem hoje ser desculpa para tudo que tem ocorrido em nossa educação. A população espera apenas os 100 primeiros dias de governo para adaptação. Depois desse prazo já passa a ser desculpa por não conseguir gerenciar situações ruins”.

Corrochel chegou a enumerar falhas constatadas por ela em visitas a instituições da cidade. “Visitei duas escolas que as crianças da creche estavam sem cortina. As professoras colocavam papel pardo sobre as janelas” lamentou, alegando que são “escolas que já foram inauguradas há muito tempo”.

Regina ainda cobrou que professores substitutos desde fevereiro estão dando aulas de inglês, mesmo sendo formados em ciências. A vereadora não recuou e ainda disse receber reclamações diárias sobre falta de diálogo com a Secretaria da Educação e “falta de gestão democrática”.