Vereadora acusa Secretaria de Educação de mentir em caso de entrega de merenda

Uma acusação de que teria recusado a entrega de merenda escolar revoltou a diretora da Escola Estadual Lions Clube, Regina Corrochel. A diretora da...

Compartilhe em suas redes sociais!

Uma acusação de que teria recusado a entrega de merenda escolar revoltou a diretora da Escola Estadual Lions Clube, Regina Corrochel. A diretora da escola também é vereadora, e tem constantemente cobrado a Secretaria da Educação. Para ela, a atitude de acusá-la de cometer um deslize profissional pode ter cunho político, justamente porque Regina tem sido oposição ao atual governo, e seu foco tem sido a atuação da Secretaria Municipal de Educação.

A acusação se tornou pública pela própria Regina Corrochel, que em sessão da Câmara de segunda-feira (11) relatou que ficou sabendo que foi apontada por recusar merenda em sua escola por meio da Diretoria Regional de Ensino de Pirassununga. Mesmo assim ela se mostrou tranquila, alegando que já respondeu todos os questionamentos da Diretoria Regional. Conforme Regina, ela estava de férias quando o fato teria ocorrido, ou seja, não haveria qualquer possibilidade dela ter recusado a merenda se nem na escola estava na data apontada. “Recebi minha supervisora na escola, até sorrindo, com uma ata de 5 linhas muito mal escrita”, contou ela, que alega que o documento é assinado por funcionários da Central de Abastecimento de Araras.

No documento os funcionários alegam que foram entregar no dia 27 de outubro a compra do mês na Escola Estadual Lions Clube. Conforme Tribuna apurou este documento, formalizado como denúncia contra Regina na Diretoria de Ensino, é assinado por Mariana Mani Moura e Rodrigo Faggion, e tem em anexo ata assinada pela coordenadora Monica Barreto, por um diretor, motorista e um servente.

O que revoltou a vereadora é que o documento a cita nominalmente. Reafirmando que não estava nem presente na escola quando a situação ocorreu – e que a ata que cita seu nome, impondo a ela a recusa, é mentirosa – Regina pediu intermediação do presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), para apurar o caso.

Pedro Eliseu prometeu sugerir à Administração Municipal abrir sindicância para apurar o que aconteceu.

Já Regina fez questão de reforçar que era impossível que ela tivesse recusado a merenda. “Dei risada. Mas para minha alegria e para mostrar quão incompetente está sendo essa pasta (Secretaria Municipal da Educação), a Regina Corrochel estava, no dia 27 de outubro, gozando de férias regulamentares. Como é que a professora Regina Corrochel impede funcionários da Central de Abastecimento?”, disse Regina

Regina garante que já até fez relatório circunstanciado respondendo cada ponto, mas se disse “triste” ao saber que funcionários da Central der Abastecimento assinaram como testemunhas. “Testemunhas falsas, que já gerou um boletim de ocorrência e eles irão responder, irão provar que a Regina Corrochel impediu da compra do mês de ser descarregada na escola”, disse.

A diretora explicou que apurou que de fato, naquela data a escola não permitiu a entrada pela lateral do caminhão da merenda em horário de intervalo, já que o pátio estava cheio de crianças. “Neste dia a merendeira pediu para eles voltarem depois de 15 minutos. Eles voltaram e ficou tudo bem”, explicou.

Tribuna procurou a Secretaria de Comunicação da Prefeitura no início da tarde de sexta-feira, mas até o final da tarde do mesmo dia não houve qualquer resposta por parte da administração municipal.

Regina Corrochel exige retratação

Diretora da unidade escolar e citada nominalmente como responsável por recusar a entrega de alimentos na Escola Estadual Lions Clube, a vereadora Regina Corrochel exigiu que quem a acusou de negar recebimento de alimentos pela escola se retrate. Para a vereadora, pode ter havido uma tentativa frustrada de macular o nome dela.

“Ficou feio para o governo. Foi uma atitude impensada que demonstrou muita imaturidade e despreparo político. Tentaram armar uma situação que não existiu, pois nem na escola eu estava devido às minhas férias. Isso ocorreu pelo fato de eu ser presidente da Comissão de Assuntos Relevantes da Educação”, explica Regina, que conta que nos últimos meses solicitou todos contratos das pastas. Regina pondera que de fato fez várias críticas sobre a a pasta com base nas legislações, e entende que essa cobrança dela teria rendido a atitude revanchista.

“É por essas atitudes que as pessoas de bem se afastam da política. Destaco que a velha política revanchista não tem mais espaço. Continuarei fazendo meu trabalho e espero que o senhor prefeito (Pedrinho Eliseu) não fique omisso aos fatos e puna todos que participaram dessa ‘armação’, a qual foi desmascarada publicamente”, cobrou.

A professora não descarta acionar o Poder Judiciário se não houver apuração sobre os fatos. “O presidente (da Câmara) Pedro Eliseu se comprometeu comigo em tentar intermediar de forma pacífica e abrir sindicância. Caso isso não ocorra irei à Justiça, pois foi muito sério o que ocorreu tentando prejudicar minha vida funcional com uma mentira. Tenho uma carreira limpa”, finalizou.