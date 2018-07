Vereador quer cancelamento de Café & Chocolate por falta de verba

Parlamentar apontou crise, mas Prefeitura entende que festival ajuda no turismo e entidades assistenciais Um dos vereadores ararenses sugeriu nesta sexta-feira (29), de forma...

Parlamentar apontou crise, mas Prefeitura entende que festival ajuda no turismo e entidades assistenciais

Um dos vereadores ararenses sugeriu nesta sexta-feira (29), de forma oficial, por meio de uma indicação enviada ao prefeito Pedrão Eliseu (DEM), o cancelamento do Festival Café e Chocolate “nos moldes atuais”.

O vereador Marcelo de Oliveira (PRB) chega a sugerir no documento que o gasto da festa gira na casa dos R$ 250 mil, e por isso entende que não é a hora ideal do governo realizar a festa, ponderando que perduram pendências longas com fornecedores do Município e problemas na Saúde.

“Realizarmos uma festa que temos um gasto de aproximadamente R$ 250 mil com cantores, locação de som, infraestrutura do evento e a presença do efetivo da Guarda Civil Municipal com horas extras, foge da realidade em que estamos atravessando em nosso município”, apontou o vereador Marcelo de Oliveira, autor da proposta.

Já a Prefeitura garante: o Festival “tem previsão orçamentária da Secretaria Municipal de Ação Cultural, tendo como principal objetivo a geração de lucro para as entidades assistenciais parceiras, que montam suas barracas gastronômicas e dependem dessa receita para manter seus programas ao longo do ano”. No entendimento do governo, é preciso “manter o evento num bom nível, trazendo artistas de renome, com o objetivo de atrair excelente público e manter a rentabilidade dessas entidades assistenciais”. Segundo a Prefeitura, “a falta desses recursos poderia ocasionar um déficit e paralisar algum programa de atendimento social”.

O vereador insiste que estaria perdurando filas para cirurgias, ambulâncias precárias em Araras e alega que segue na cidade “instabilidade”, justificando o pedido de cancelamento do evento. “Infelizmente é grande a fila para realizações de cirurgias de baixa e alta complexidade, exames, medicamentos, ambulâncias rodando com precariedade, fornecedores em atraso e o momento político de instabilidade, faz nos refletir profundamente da viabilidade de investirmos um dinheiro, sendo que temos inúmeras prioridades. Desta forma, em nome de milhares de famílias ararenses, venho solicitar o cancelamento neste ano da tradicional Festa”, ponderou ele.

Ainda alega o vereador que “a indicação tem como objetivo atender os anseios de nossa população, pois, estamos vivendo um momento de crise nacional, falta recursos para as áreas mais sensíveis da sociedade, como educação, saúde pública, segurança, assistência social e outros”, apontou ele, ainda pontuando que há forte desemprego entre brasileiros “e Araras não foge desta terrível realidade”.

Apesar dos argumentos, a Prefeitura informou à Tribuna que o evento está mantido, como opção de lazer e lucro para entidades assistenciais. “Além de gerar lucro para as entidades e oferecer uma excelente opção de lazer aos ararenses, o Café e Chocolate e o Arraial na Praça também fortalecem a cidade de Araras no turismo regional”, pontua nota municipal.

Custo de R$ 250 mil com evento

O vereador Marcelo de Oliveira chegou a apontar que a festa Café e Chocolate tem um gasto de aproximadamente R$ 250 mil com cantores, locação de som, infraestrutura do evento e a presença do efetivo da Guarda Civil Municipal com horas extras.

Conforme Tribuna apurou, um show do cantor Fabio Junior pode custar entre R$ 100 mil e R$ 150 mil. Lobão cobraria em eventos pelo menos R$ 30 mil. Além disso há o gasto com a Banda Cover Queen, cujo valor cobrado em média Tribuna não conseguiu obter até o fechamento desta página.

O Município ainda não divulgou quanto gasta exatamente com o evento, mas já pontuou que não pretende diminuir os gastos do evento já previstos em orçamento.