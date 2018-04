Vereador Nucci se afasta por 30 dias da Câmara; Felipe Beloto assume cargo

O vereador Francisco Nucci Neto (PR) está de licença de seu mandato desde a última segunda-feira (09), pelo prazo de 30 dias, para tratar...

O vereador Francisco Nucci Neto (PR) está de licença de seu mandato desde a última segunda-feira (09), pelo prazo de 30 dias, para tratar de sua saúde. O seu retorno ao Poder Legislativo está previsto apenas para a sessão ordinária do dia 14 de maio.

O mandato nesse período será assumido pelo primeiro suplente da coligação, o arquiteto Felipe Dezotti Beloto (PR), que no ano passado, em outubro, assumiu o cargo de vereador no lugar do próprio vereador Nucci, que na época solicitou licença para tratar de assuntos particulares e deu oportunidade ao colega de partido Felipe Beloto.

Felipe Dezotti Beloto é filho de Antônio Carlos Beloto, ex-prefeito de Araras entre 1982 e 1983 e vereador no final da década de 1980. Beloto foi vice-presidente do União São João também.

Nas eleições de 2016, Felipe Beloto teve 918 votos. Na vida pública ele atuou como secretário de Planejamento e presidente do Saema na administração passada, do então prefeito Nelson Dimas Brambilla (PSB).