Vereador doa R$ 60 mil em ‘salários’ à causa animal

Aliado fiel ao prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), o vereador José Roberto Apolari (PTB) não esconde de ninguém que sua meta em Araras é aumentar o foco do Poder Público na causa animal. Apolari, aliás, vem cobrando insistentemente do prefeito e aliado a construção da tão sonhada – por ele – clínica veterinária municipal.

Enquanto a clínica não é construída, o vereador garante que faz sua parte – ou até mais que isso – em prol dos animais da cidade. “Estou doando todo mês o valor líquido recebido do meu salário como vereador para a causa animal”, confirma ele, admitindo que seu foco é essa causa, a qual ele se dedica há décadas.

Desde janeiro de 2017 até agora (fevereiro de 2018), período de mandato de Apolari, o vereador recebeu, em valores líquidos, pelo cargo, ao menos R$ 61.600. Ele garante que não ficou com nenhum centavo, e mais: doou todo o valor para tratamento de animais abandonados ou então os pertencentes a pessoas carentes que não têm condições financeiras para pagar os tratamentos em clínicas veterinárias particulares.

O vereador apresentou à Tribuna cinco declarações de cinco clínicas datadas desta semana e assinadas pelas clínicas nas quais são apresentados os valores despendidos pelo parlamentar com tratamento de animais. Na declaração fornecida pela Qualivet consta que de janeiro de 2017 até segunda-feira (19) o parlamentar despendeu no local R$ 13.360; na Brucieri Vet outros R$ 22.400 referente a tratamento dos animais vítimas de maus tratos; na Animal Planet outros R$ 5.135. Já na Vet Company foram despendidos R$ 9.235,50 referente a procedimentos cirúrgicos de animais. Por fim na Clínica Erica Cristina Fischer-ME o valor despendido chega a R$ 21 mil no mesmo período – neste local o valor foi para aquisição de medicamentos e compra de ração “para socorrer animais das pessoas de baixa renda”.

Apolari reforça: vai continuar se dedicando à causa. Ele garante que gastou até mais do que recebeu como parlamentar, e que continua com a medida. Nas contas do vereador, ele gastou ao menos R$ 71 mil com as clínicas – e receber cerca de R$ 60 mil na Câmara pela atividade parlamentar. Os quase R$ 10 mil restantes Aspolari garante: tirou do bolso.

Segundo o vereador seu gabinete viabiliza o atendimento de ao menos 50 casos por mês. O vereador ainda reforça que o acordo com as clínicas citadas permite que os valores cobrados sejam menores – ou seja, mais animais sejam atendidos, já que os estabelecimentos cobram valores menores que os normalmente cobrados nestes casos.

Apolari garante que não se arrepende em se dedicar com tanto afinco a essa causa. “Quanto mais conheço os homens, mais admiro os animais”, diz ele, reforçando a causa.

Vereador garante que há verba para clínica municipal

O vereador José Roberto Apolari (PTB) ainda garantiu que a clínica veterinária municipal de Araras deve ser erguida em breve. Segundo ele, já foram debatidas ideias para a instalação da Clínica Pública Veterinária em modelo que atenderia cães e gatos de pessoas carentes em Araras.

Os procedimentos oferecidos pela clínica devem ir desde a castração até cirurgias. A clínica ainda prestaria os serviços de urgência e emergência.

Apolari garante que verbas de deputados estaduais e federais já estão liberadas – somando mais de R$ 200 mil – e são suficientes para realizar a construção da clínica em terreno do Município. Segundo o vereador, o plano é iniciar em março a construção (porém não há anúncio oficial de que isso vai mesmo ocorrer).