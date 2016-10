Vera Lucia de Almeida Vallongo Langella: nova presidente do Lions

Vera Lúcia de Almeida Vallongo Langella, 65 anos, é a nova presidente do Lions Clube de Araras. Formada em matemática pela Unesp...

Vera Lúcia de Almeida Vallongo Langella, 65 anos, é a nova presidente do Lions Clube de Araras. Formada em matemática pela Unesp (Universidade Estadual Paulista) , ela é casada com Vagner Luis Langella.

A vida profissional da presidente começou aos 17 anos dando aulas particulares. “Desde de adolescente sonhava em ser professora e desde os 14 anos já ensinava matemática para meus colegas de escola e a partir dos 17 anos já dava aulas particulares. Me formei com 21 anos e aos 22 já lecionava matemática e física em Campinas. Trabalhei alguns anos no Centro de Treinamento da Esso Brasileira de Petróleo em Campinas, mas continuava lecionando a noite. Chegando a conclusão em 1986, que havia nascido para lecionar, optando assim por trabalhar apenas como professora”, lembrou ela.

Vera, já casada, morava e lecionava em São Paul até que em 1989 (devido ao trabalho do marido) veio morar em Araras. “Nessa época lecionava na E.E.Carlota Fernandes de Souza Rodini, onde fiquei por quatro anos, pedindo então remoção para a E.E.Dr.Cesário Coimbra, onde permaneci até me aposentar”, emendou.

A presidente entrou para o Lions Clube após sua aposentadoria. Era a realização de um sonho antigo – de fazer trabalho voluntário.

“A chance apareceu quando fui convidada pelo Felix Martins Perches e sua esposa Pascoala Perches para conhecer os trabalhos do Lions. Me apaixonei e abracei o trabalho voluntário com todas as minhas forças a partir de 2007”, disse.

Associada da entidade há 9 anos, esta é a segunda vez que Vera assume a presidência. A responsabilidade chegou até ela após os próprios companheiros a julgarem apta para cargo. A gestão dela será de 1º de julho de 2016 a 30 de junho de 2017. “Através da análise do meu trabalho pelos companheiros/Leões e Domadoras do Lions Clube, viram que eu tinha perfil e conhecimento para ocupar esse cargo”, contou ela.

À frente da entidade, Vera dirige os destinos do Clube na área burocrática e social para a cidade, além de cultivar o companheirismo e bem estar de seus companheiros, seguindo um Estatuto baseado nas normas do Lions Clube Internacional.

Suas principais propostas para gestão são: preservar e divulgar o trabalho que O Lions Clube de Araras realiza e sempre realizou através de suas Comissões em prol dos mais necessitados, utilizar a sede e centro comunitário em benefício da sociedade ararense. “Temos que aprender a voltar nossos olhos para o bem”, justificou.

Vera gosta de ouvir música orquestrada, viajar e de leituras que a enriqueçam interiormente. Ela se auto-denomina tímida, de bem com a vida e um pouco audaciosa. Por nossa conta acrescente-se a lista: simpática.

Ping Pong (complete com uma ou pouquíssimas palavras)

Perfil

Nome completo: Vera Lucia de Almeida Vallongo Langella

Idade: 65 anos

Profissão: professora

Formação: Matemática

Viagem

Melhor já feita: de carro com o marido pela Argentina e Chile

Sonha em fazer:Itália e Áustria

Dica de Viagem: de carro pela Cordilheira dos Andes

Personalidade

O que te define: otimismo

Defeito: ansiedade

Qualidade: perseverança

Sonho: um Brasil com educação pública de qualidade

Identidade

Família: porto seguro

Saudade:meu pai Arsídio de Almeida Vallongo

Mulher de coragem: Irmã Dulce

Homem forte: marido Vagner Luis Langella

Visão Nacional

Política: tem que ser repensada

Sociedade: ausência de valores que a norteiem

Quem melhor representa o Brasil: quem luta pela volta do verdadeiro significado da palavra família

Política local

Nome: quem tem seu trabalho voltado para o bem estar social

Uma ação: não apenas dar, mas ensinar a pescar

Necessidade: valorização dos profissionais da educação, saúde e segurança

Araras

Uma escola: E.E.Dr. Cesário Coimbra

O que te agrada: a solidariedade

O que te incomoda: falta de segurança

Ponto preferido: Praça Barão de Araras

Cultura

Livro: aqueles que fazem bem ao coração

Trilha sonora: Frank Sinatra

Sessão pipoca: Uma Linda Mulher

Quem brilha: Papa Francisco