Ventos de 80 km/h e granizo derrubam árvores na cidade

Forte temporal atingiu as zonas leste e norte do município de Araras na tarde da última terça-feira (22). A Defesa Civil informa que atendeu dezenas de chamadas, mas não registrou alagamentos e ninguém ficou ferido. A velocidade do vento chegou a 80 km/h, porém o acumulado pluviométrico foi baixo – 7 mm (milímetros).

O temporal atingiu primeiro os bairros da zona norte por volta das 16 horas e se espalhou rapidamente no sentido da zona leste. Árvores caíram na região do Aeroporto Municipal Armando Américo Fachini, sendo uma no interior do Residencial Santa Mônica.

No residencial, uma árvore de grande porte foi arrancada do chão pela raiz, mas por sorte não atingiu nenhum carro ou pessoa. Uma árvore também caiu na margem direita da pista sentido interior/capital da Rodovia Anhangüera (SP-330) – altura do Parque das Árvores.

O temporal durou menos de 20 minutos e a quantidade de granizo assustou a população de bairros como o Jardim Campos Verdes e São João. O diretor da Defesa Civil, Rafael Silveira, órgão ligado à Secretaria Municipal de Segurança Pública, disse que o granizo atingiu somente a zona norte, tanto que bairros da zona sul não foram afetados.

“A chuva foi bem mais intensa nas zonas norte e leste, mas na área central não foram registrados danos e na zona sul apenas choveu, sem vento forte”, disse. O acumulado na Estação Pluviométrica, localizada no prédio da 2ª Companhia da Polícia Militar, no Jardim Dona Rosa Padula Zurita, foi de apenas 7 mm (milímetros).

Dois postes caíram na região do Estádio do União

Se o granizo assustou a zona norte, na zona leste foi o vento que provocou estragos. Rafael Silveira confirma que a maioria das ocorrências aconteceu na zona leste.

Quatro grandes árvores caíram sendo uma na Avenida Augusta Viola da Costa e outra na Avenida Ferdinando Pietro Pavan – a poucos metros do Estádio Doutor Hermínio Ometto (União São João).

Na Avenida Orpheu Manenti um poste caiu devido à força dos ventos. “Não tinham árvores no local e, possivelmente, caíram devido às rajadas”, explica Silveira. Árvores também caíram na Avenida Loreto e na Rua Professor Manoel Moita Filho, no Jardim das Nações.

Queda de energia deixa oito mil clientes no escuro

Galhos que caíram nos fios do sistema de transmissão provocaram queda de energia elétrica em seis bairros, informa a assessoria de comunicação da Distribuidora de Energia Elektro.

De acordo com a empresa, oito mil clientes ficaram no escuro depois do temporal e a energia foi restabelecida aos poucos até o período da noite. As regiões mais afetadas foram a central e o Jardim Abolição de Lourenço Dias, Jardim Buzolin, Itamarati, Campestre e o Jardim Nossa Senhora de Fátima. Alguns clientes ainda permaneciam sem energia até o fechamento desta edição.

Rede de águas pluviais se rompe e interdita acesso

Ainda por conta do temporal, uma rede de águas pluviais se rompeu na Avenida Dona Renata (Marginal) na alça de acesso para a Rodovia Anhangüera (SP-330) no sentido Leme.

O asfalto cedeu na entrada da Alça Ercole Begname e precisou ser interditada. Na manhã de ontem (23), máquinas do Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras) trabalharam na manutenção do local, que foi liberado no começo da tarde.