Vendas de Natal: expectativa é de aumento de até 2%

Com o 13° salário no bolso, aliado ao estímulo das promoções, descontos, horários especiais de funcionamento, ampliação dos prazos e outras formas de crediário, o comércio lojista está otimista com as vendas para o Natal, esperando um crescimento de até 2% em relação ao ano passado. É a expectativa da Acia (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Araras) com base nas vendas dos últimos dias.

“Acreditamos que as vendas, se não empatarem com o volume do ano passado, deve chegar a um crescimento de 2%”.

Os presentes mais vendidos no Natal serão roupas, brinquedos, calçados, óculos, perfumes, semi-jóias e bijuterias, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, bolsas e acessórios e produtos de informática. Os clientes também deverão utilizar o cartão de crédito parcelado como forma de pagamento, seguido do cartão à vista, dinheiro e a prazo.

Para ajudar a aquecer as vendas, o comércio de Araras funcionou em horário especial, atendendo até as 22 horas de 7 de dezembro até o dia 23. Nos sábados as lojas também ficaram abertas até as 18 horas. Na véspera do Natal, sábado (24), o comércio funcionará das 9 às 16 horas e no dia 26, abrirá às 12 até 18 horas.

Outra estratégia para alavancar as vendas foi a Campanha Natal Premiado promovida pela Acia que irá sortear dois veículos zero quilômetros e mais cinco prêmios de dois mil reais cada um em vales-mercadoria para os consumidores que comprarem nas lojas participantes da promoção.