Venda de tíquete da zona azul começa na segunda-feira

Motorista tem que ficar atento para os dados da placa informados no ato da emissão do tíquete; novo sistema vai ter área verde na região do Hospital São Luiz, com maior tempo para estacionar.

Começa na próxima segunda-feira (2), às 9h, a venda de tíquetes para estacionar nas vagas que ficam na região central no estacionamento rotativo pago, a zona azul. No mesmo dia a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil inicia a fiscalização, que contará com guardas municipais.

A novidade é a área verde, que ficará na região do Hospital São Luiz, e inclui ruas como a Brasília. Por concentrar grande quantidade de consultórios e clínicas médicas, a Prefeitura optou por oferecer a área verde com tempo maior para estacionamento de até 4 horas (R$ 2,50).

Na zona azul o tempo para estacionar será de 30 minutos (R$ 0,50), 1 hora (R$ 1) e 2 horas (R$ 1,50). A empresa Digipare, vencedora do processo de licitação, será responsável pelo sistema de emissão de tíquetes. Os motoristas poderão comprar tíquetes pelo aplicativo da Digipare para o celular, que já está disponível e pode ser baixado tanto pelo sistema Android como iOS.

A empresa informa que usuários cadastrados no www.digipare.com.br e que tenham adquirido créditos para uso na zona azul – com o cartão de crédito – podem emitir o tíquete diretamente pelo aplicativo, por SMS (mensagem) ou ligando para o 0800-941-3444.

Será preciso informar corretamente a placa do veículo que vai ocupar a vaga no ato da emissão do tíquete e a informação é fundamental para que o motorista evite notificações e até multa na zona azul e área verde.

Os dois sistemas vão funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados das 9h às 13h. Idosos e portadores de necessidades especiais, com a credencial exposta no interior do veículo em local visível, estão isentos do pagamento da tarifa desde que utilizem as vagas demarcadas e respeitem as regras de rotatividade informadas nas placas de sinalização.

Estacionamento irregular será multado

Os veículos estacionados irregularmente vão receber o ACT (Aviso de Cobrança de Tarifa). Após a notificação, o motorista tem prazo máximo de até 10 minutos para o pagamento do tíquete de qualquer valor. Após esse período, em até 2 horas no máximo, deverá pagar R$ 10,00 pela regularização.

A regularização pode ser feita diretamente pelo aplicativo Digipare ou nos postos de venda. Vale lembrar que a multa para estacionamento irregular é no valor de R$ 195, 23 e o condutor ainda recebe cinco pontos na cnh (Carteira Nacional de Habilitação). A infração é considerada grave de acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

Tarifas

Tempo de uso da vaga valor

30 minutos R$ 0,50

1 hora R$ 1

2 horas R$ 1,50

4 horas (área verde) R$ 2,50

Regularização do tíquete efetuada em até 2 horas após o recebimento da notificação: R$ 10

Fonte: Digipare