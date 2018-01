Vencimento da parcela do IPVA depende do final da placa do veículo

O ano novo começou e muitos brasileiros já começam a se programar a pagar os diversos impostos e contas individuais. O imposto “temível”...

O ano novo começou e muitos brasileiros já começam a se programar a pagar os diversos impostos e contas individuais. O imposto “temível” neste início de ano é o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores).

O proprietário de veículo tem até a data de vencimento da placa para quitar o imposto em cota única, com desconto, ou pagar a primeira parcela do tributo. Para automóveis, motos e similares, janeiro será o mês para pagamento em cota única com desconto, ou a 1ª das três parcelas. Fevereiro é para pagamento da cota única sem desconto, ou da 2ª parcela. E março vence a 3ª parcela para quem optou em dividir o imposto.

Automóveis, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares Mês Janeiro Fevereiro Março Parcela 1ª Parcela ou Cota Única Com Desconto 2ª Parcela ou Cota Única Sem Desconto 3ª Parcela Placa Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento Final 1 9/jan 9/fev 9/mar Final 2 10/jan 15/fev 12/mar Final 3 11/jan 16/fev 13/mar Final 4 12/jan 19/fev 14/mar Final 5 15/jan 20/fev 15/mar Final 6 16/jan 21/fev 16/mar Final 7 17/jan 22/fev 19/mar Final 8 18/jan 23/fev 20/mar Final 9 19/jan 26/fev 21/mar Final 0 22/jan 27/fev 22/mar

Qual o valor do meu IPVA?

Para saber o valor de seu imposto é possível fazer uma consulta nos terminais de autoatendimento da rede bancária, pela internet ou diretamente nas agências, bastando o número do Renavam do veículo. Também é possível verificar diretamente no endereço eletrônico www.valoripva2018.fazenda.sp.gov.br, mediante o número do Renavam e placa do veículo.

Quem deixar de recolher o imposto fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados 60 dias, o percentual da multa fixa-se em 20% do valor do imposto.

A partir de janeiro de 2018, o contribuinte que desejar também pode optar pelo licenciamento antecipado e realizar o pagamento independentemente do número final da placa do veículo: Em cota única, até o dia 22/01/18, com desconto de 3%; Em cota única, até o dia 27/02/18, sem desconto; Até o dia 22/03/18, relativamente ao pagamento da 3ª parcela, quando tenha ocorrido a opção pelo parcelamento.