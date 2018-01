Vem mais? As saídas de Ricardo Franco e Moisés Furlan do governo Pedrinho Eliseu (PSDB) soaram como surpreendentes. A de Franco surpreende mais, já...

Vem mais?

As saídas de Ricardo Franco e Moisés Furlan do governo Pedrinho Eliseu (PSDB) soaram como surpreendentes. A de Franco surpreende mais, já que ele era da chamada “cota pessoal” do prefeito, fora de indicação política, e é respeitado até mesmo por grupos de oposição. Furlan já não seria tão próximo assim do prefeito, mas também teve saída surpreendente. A saída de Franco foi o primeiro sinal de que as trocar no alto escalão do prefeito podem continuar. Estima-se que o prefeito estaria ainda um pouco insatisfeito com outros secretários, mas os nomes destes são guardados a sete chaves! Em 2017, nenhum nome do primeiro escalão “caiu”, e Pedrinho estaria relutante em mudar, entendendo que toda troca é traumática. Mas depois disso, em apenas 20 dias já foram duas saídas…

Agrado aos servidores

A Prefeitura publicou na quinta-feira (25), no Diário Oficial Eletrônico, o calendário para o exercício de 2018. Nele, o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) e os secretários de Governo Marcelo Franchozza, de Administração Bruno Roza, e de Assuntos Jurídicos José Carlos Martini, instituem os pontos facultativos do município em datas que, em tese, haveria expediente normalmente. A administração municipal decidiu “emendar” o feriado de 31 de maio, uma quinta-feira (Corpus Christi) “premiando” os funcionários com uma folga na sexta-feira seguinte, que seria dia normal de trabalho. O mais curioso, contudo, acontece em 26 de outubro. A administração municipal decidiu decretar ponto facultativo porque o feriado, de fato, é no domingo seguinte (28 de outubro). O argumento de conceder a folga geral é de “homenagem ao Dia do Servidor Público”. Vale lembrar que entre 26 de outubro (dia que em tese o trabalho seria normal) e 20 de novembro, serão três feriados – para os servidores municipais, quatro dias a menos de trabalho então: em 2 de novembro (uma sexta) é feriado de Finados; em 15 de novembro (quinta) feriado de Proclamação da República e já em 20 de novembro (terça), feriado municipal do Dia da Consciência Negra.

Deputados

O núcleo político da cidade aponta para “possibilidade forte” dos partidos de Araras concentrarem apoios políticos em apenas dois nomes. Um deles, já consolidado é do ex-prefeito Nelson Brambilla (PSB), que deve mesmo ser candidato a deputado estadual. Outros então pré-candidatos já teriam jogado a toalha – há quem diga dentre eles o vereador José Roberto Apolari (PTB) e até mesmo o vice-prefeito Luiz Emílio Salomé (PSDB). Bonezinho Corrochel (PTB) desconversa, mas pode se lançar candidato a deputado federal. Jackson de Jesus e o ex-candidato a prefeito Paulinho Nascimento aparecem como incógnitas. Há ainda quem afirme que caso o atual vice-governador Márcio França (PSB) vença as eleições para governar São Paulo, Brambilla possa até ser nomeado secretário estadual de Saúde. Já se Dória vencesse as eleições estaduais para governador, Bonezinho pode assumir uma Secretaria no Estado ou um cargo no segundo escalão. Por isso é evidente que Bonezinho e Brambilla devem ir às urnas a pedido dos respectivos “chefes”.

Alto risco

O afundamento da ponte do Curtume, e a decisão da Prefeitura em antecipar a demolição da estrutura, ajudou a deixar claro que a situação da obra não está tão “controlada” assim – ao menos naquele complexo trecho. Tanto é que o afundamento surpreendeu a todos, e por sorte ocorreu com a ponte vazia – sem danificar nenhum veículo ou ferir algum pedestre. Antes disso, o acesso à ponte ao lado já havia afundado há alguns meses. Os problemas podem ter sido gerados pelas obras no entorno, que abalaram o solo. De fato isso era esperado, mas a dúvida que fica é: se o risco era calculado, as pontes não deveriam estar fechadas? (pelo menos no período em que não puderem ficar com um monitoramento constante, como nas madrugadas)

Bombando

Nesta semana, a vereadora Regina Corrochel (PTB) usou muito suas redes sociais para cobrar providências do Executivo bem como para agradecer. Em um vídeo gravado no cemitério, que viralizou nas redes, a vereadora cobrou pedidos em relação a zeladoria do local, em especial para o corte do mato. O vídeo, de fato, surtiu efeito – e depois dele o governo foi ao Cemitério e cortou o mato. Noutros vídeos, Regina chegou até a agradecer o governo por atender alguns de seus pedidos, como em relação à cobertura nos pontos de ônibus – a atitude, neste caso, foi vista como madura e republicana até por nomes ligados ao governo.

Rede social

Outro que tem usado as redes sociais num tom até mais crítico que Regina, tem sido o vereador Jackson de Jesus. O parlamentar, diferente de Regina, não explora vídeos mas sim textos escritos e com grandes conteúdos. Nesta semana, a crítica pesada do vereador foi em relação a Secretaria Municipal de Saúde.

Vaivém

Está até quente o telefone do advogado Kevi Carlos de Souza, presidente do PSL (Partido Social Liberal) de Araras, depois do pretenso presidenciável Jair Bolsonaro ter anunciado recentemente que vai de mala, cuia e polêmicas para o PSL, sigla pela qual pretende disputar o Palácio do Planalto neste ano. Aí, como muitos quadros atuais do partido em nível local são do grupo do ex-prefeito Nelson Dimas Brambilla (PSB), o movimento de saída do PSL pela esquerda, literalmente, parece que vai ser intenso. Já pela direita, outro tanto de figuras da política local estaria declarando grande interesse em se filiar.

“Despacito”

Andou mais um pouquinho a burocracia relativa à obra de duplicação da SP-191 (Rodovia Wilson Finardi), trecho entre Araras e Rio Claro. Esta semana saiu no Diário Oficial do Estado que a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) finalmente recebeu e colocou para tramitar o pedido de Licença Ambiental para a intervenção viária. O procedimento foi feito pela Intervias – Concessionária de Rodovias do Interior Paulista, que responderá pela obra, há muitos anos reivindicada pela população de Araras e região.

Remodelando

A saída do governo do então Secretário de Governo, Ricardo Franco, gerou uma intensa realocação da ocupação de vagas nas secretarias da Cultura e Comunicação. Enquanto o radialista e empresário Marcelo Franchozza deixou o comando da Cultura, e passou a ser Secretário de Governo, Jonas Bueno “subiu” do cargo de diretor na Cultura e ocupou tal posto. Com isso, ficou vago o cargo então ocupado por Jonas. A lacuna foi preenchida por Márcio Neves, que estava na Secom, indicado pela cota política do próprio prefeito. Como Márcio Neves deixou a Secom o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) ocupou a vaga nomeando outro especialista da área de comunicação, o jornalista Célio Casarin – que para isso se desligou da Tribuna.

TORPEDO

“Infelizmente e, reafirme-se, infelizmente está sendo condenado um ex-presidente da República, mas que praticou crime e pactuou direta ou indiretamente com a concretização de tantos outros, o que indica a necessidade de uma censura acima daquela ordinariamente se firmaria na dosagem da reprimenda”.

Do desembargador João Pedro Gebran Neto, que manteve a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por corrupção e lavagem de dinheiro