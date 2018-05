Velhice – Velho é quem é um dia mais velho que a gente

“Velhice é saudade. Isso explica que haja jovens e mesmo crianças que, tendo vivido só um punhadinho de anos, já são velhos. É...

“Velhice é saudade. Isso explica que haja jovens e mesmo crianças que, tendo vivido só um punhadinho de anos, já são velhos. É que a saudade pode florescer já nas manhãs… Percebi, então que a velhice não era coisa nova. Ela tinha morado sempre comigo. Eu tinha saudade sempre, mesmo sem saber do que.

Saudade sem saber do que pode parecer contrassenso, pois a saudade é sempre saudade de alguma coisa: de um rosto, de um lugar, de um tempo passado.

Você nunca sentiu isso? Uma saudade inexplicável de algo que não sabe o que é? A saudade aparece então, como tristeza no seu estado puro, sem objeto. Quando você sentir isso, não se aflija. É que os seus olhos estão andando pelos bosques misteriosos onde nasce a poesia. São os bosques da saudade. Todos os poetas já nascem velhos…” (autor desconhecido)

Saudades

Existem certas pessoas que em vida muito lutaram em favor da coletividade ararense. Embora hoje falecidos, muitas vezes são esquecidos, mas merecem também nossas homenagem. Quem não se recorda do distinto casal, senhor José Bortolucci ¨Bepe¨ e dona Angelina Felizatti Bortolucci, duas pessoas maravilhosas, honestas, trabalhadoras.

Ele foi lavrador, mais tarde destacado funcionário público da Prefeitura Municipal local, pertencia a Irmandade do Santíssimo da Paróquia do Bom Jesus, esportistas. Seu José, nasceu no dia 24/01/1900; veio a falecer com 74 anos de idade numa Sexta-Feira Santa do dia 27/03/75. Seu passamento repercutiu sentidamente no vasto rol de seus familiares e amigos.

Entristecia a comunidade ararense, em 11 de outubro de 1981, quando do falecimento da estimada conterrânea, esposa do senhor José, dona Angelina Felizatti Bortolucci, com 83 anos de idade. Nascida em 28/09/1900, mulher católica praticante pertencia a várias entidades religiosas da cidade. O casal deixava 53 netos e segundo bisneto. Ao querido casal com lembranças e recordações nossas homenagem em nosso Cantinho de Saudade