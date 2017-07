O Festival Café & Chocolate deste ano de 2017 teve shows musicais que atraíram grande público nos três dias de festas. Mas artistas de...

Compartilhe em suas redes sociais!

O Festival Café & Chocolate deste ano de 2017 teve shows musicais que atraíram grande público nos três dias de festas. Mas artistas de Araras/SP também se apresentaram no Palco 2 e mostraram seus talentos Veja neste vídeo da Tribuna os shows do Palco 2 no domingo (dia 16).