Veja os principais anúncios de carros e motos

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Veja abaixo os principais anúncios de motos e carros do caderno CLASSIFÁCIL do...

Compartilhe em suas redes sociais! Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Veja abaixo os principais anúncios de motos e carros do caderno CLASSIFÁCIL do último sábado (6 de maio) ///////////// MOTOS BIZ 125 ES 06 – Preta, R$ 1.9 Mil + doc. Fone 3541-6415/ 9.9645-4872/ 9.9775-8227 (65552) CBX 250 TWISTER 08/08 – Muito conservada, ótimo preço. Fone 9.9607-5873 (65430) VD/TR CBX TWISTER 250 2005 – Prata, IPVA 2017 pago, doc ok, R$ 5 Mil, entrada de R$ 3 Mil + 5x R$ 400,00 no cartão. Fone 3542-9718/ 9.9781-5105/ 9.9270-1613 (65574) MIRAGE 2011 – Preta, 150cc, ES/KS, 13.400 km, único dono, doc 2017 ok, ótimo estado. Acompanha baú. R$ 3.850,00. Fone (19) 9.9779-3057 (65565) /////////////////////// AUTOMÓVEIS GRAND SIENA 12/13 – Chumbo, completo, c/ rodas de liga leve, 96.000Km. Fone 9.9793-5903 (65254) PALIO 1.0 08 – Verde metálico, 4P, DH, VE, R$ 17 Mil. Fone 9.8856-2327 (65495) PALIO ED 97 – 4P, prata, ótimo estado, doc. ok, c/ alarme e som, R$ 8.2 Mil. Fone 9.9639-2841 Rodrigo (65569) PALIO FIRE 2006 – Branco, 1.0, 4P, VE, TE, AL, AC, som, 4 pneus novos, revisado, 2º dono, R$ 13.9 mil. 3321-9370/ 9.9898-3780 (65548) UNO FIRE 13 – Branco, único dono, 34.000Km, zerado, doc. ok, R$ 16 Mil. Fone 9.8189-3968 (65464) VD/TR PUNTO ATRACTIVE 2012 – 1.4 completo, ótimo estado, R$ 28.5 Mil. Fone 9.9729-0664/ 3544-4076 (65579) ECOSPORT XLT 09 – Freestyle, prata, c/ acessórios, ótimo estado. Aceito troca. Fone 9.9900-8311/ 3542-0091/ 3544-6527 (65512) FIESTA SEDAN 12/13 – Prata, 1.6 flex, única dona, AR,VE, DH, R$ 25 mil.. Fone 9.9154-2969 (65500) FIESTA SEDAN 2010 – 1.6, bege met., 4P, AC, DH, VE, TE, AL, rodas de liga, 83.500Km, 2º dono, doc. 2017 ok, R$ 21.9 Mil. Aceito carro menor valor. Fone 3321-9370/ 9.9898-3780 (65548) KA 2007 – Prata, VE, Trava elétrica e des. traseiro. Fone 9. 8116-6330 (65517) VD/TR COURIER 09 – Prata. Fone 9.9717-8580 (65549) VD/TR FIESTA HATCH 2007 – 1.6, completo, prata, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 9.9705-4828 (65573) ASTRA SEDAN 04/04 – 1.8 álcool, prata, completo, doc 2017 tudo ok. Fone 9.8134-3997/ 3541-9685 (65517) CORSA WIND 96 – Branco, c/ rodas de alumínio, exc. estado de mecânica, R$ 7.5 Mil. Fone 3542-3288/ 9.9233-2404 (65551) CRUZE HATCH 2012 – 1.8 LTZ, branco, completo, automático, 45.700Km. Fone 9.9848-9121/ 9.9719-8757 (65561) MERIVA PREMIUM 11/12 – Prata, 1.8 completa, super conservada, baixa Km, R$ 27 Mil. Fone 9.9790-8019/ 3541-5354 (65538) VD/TR CLASSIC 08 – 1.0, cinza, TE, DT, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 9.9705-4828 (65573) VD/TR CORSA SEDAN 04 – 1.0 álcool, prata, VE, TE, LDT, AL, ótimo estado. Fone 9.9729-0664/ 3544-4076 (65579) VD/TR PRISMA MAXX – 1.4 flex, c/ DH, AC, R$ 15 Mil (sem troca). Fone 9.8284-8001/ 3541-1803 (65460) FOX 09 – 1.0 flex, prata, completo. Fone 9.9668-4257/ 3352-2170 (65567) KOMBI 95 – Branca, álcool original, carroceria de madeira, mecânica e doc ok, R$ 18 Mil. Fone 9.9609-7910 (65536) COROLLA XLI 09 – Cinza, completo + ABS, rodas de liga, 4 pneus novos, impecável, 120.000Km, R$ 38.5 Mil. Aceito carro menor valor na troca. Fone 3321-9370/ 9.9898-3780 (65585) DUSTER TECH ROAD 2013 – Prata, completo + opcionais, única dona, baixa Km. Fone 9.9950-9494/ 3352-2573 (65556) HONDA FIT 2004 – Prata, automático, c/ AC, DH, bcos de couro, motor zero. Fone 3542-9504/ 9.8314-4760 (65489) HONDA HR-V EXL CVT 2016 – Cinza irídio, modelo top de linha, R$ 91Mil. Fone 9.9793-8555 (65399) VD/TR PEUGEOT 307 – Ano 2007, preto. Fone 9.9653-3380 (65586) Compartilhe em suas redes sociais!